Robert Vertenueil: "La FGTB en appelle à un gouvernement d'urgence socio-climatique"

Interrogé sur La Première, le président de la FGTB Robert Vertenueil met en doute la crédibilité du gouvernement Michel, en affaires courantes : "Quand on a un gouvernement qui ne représente plus que 38 parlementaires, c'est assez peu pour être représentatif. Plutôt qu'un gouvernement en affaires courantes, j'ai surtout l'impression que j'ai affaire à gouvernement en affaires fuyantes, puisque tout le monde quitte le bateau. Il finira par ne plus y avoir quelqu'un de sérieux avec qui discuter. Je pense que c'est très difficile de pouvoir travailler avec le gouvernement dans l'état où il est".

L'administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique Pieter Timmermans lance un appel dans la presse ce vendredi : selon lui, il faut mettre sur pied un gouvernement temporaire, parallèlement aux négociations en cours au niveau fédéral. Robert Vertenueil n'est pas favorable "à un gouvernement d'urgence bricolé sur un coin de table". Selon lui "il faut un gouvernement qui ait les pleins pouvoirs, qui soit bien négocié, et qui réponde à ce qui est la réalité des choses aujourd'hui, c'est-à-dire l'urgence socio-climatique. La conclusion des élections du 26 mai c'est que les gens ne veulent plus de la politique qui a été menée. La population veut une autre politique, elle veut qu'on réponde à ses problèmes, qui sont des problèmes socio-climatiques".

"A défaut d'avoir un gouvernement qui peut prendre des initiatives, le parlement peut le faire, puisqu'il a la pleine légitimité. En démocratie, le parlement c'est la base", poursuit-il.

Un plan à 3,5 milliards d'euros

Le président de la FGTB demande la mise en place d'un "plan national d'urgence sociale et climatique, qui passe par le relèvement des minima sociaux (cela coûte 1,2 milliard), un relèvement de la pension à 1500 euros nets par mois (cela coûte 2,2 milliards). En gros mon plan coûte 3,5 milliards. Les autres mesures ne coûtent rien au gouvernement: libérer la négociation salariale et améliorer le salaire minimum".

"Ce qui m'intéresse c'est qu'on ait une économie au profit des gens, je n'ai pas envie de dire aux jeunes qu'ils auront des emplois précaires. Je veux des emplois durables", insiste-t-il.

Le PS doit-il prendre part aux future négociations pour la mise en place d'un gouvernement fédéral? "On m'a souvent reproché de faire de la politique, je ne m'occupe pas de la vie des partis politiques, ma grille de lecture c'est le projet pas le casting", répond Robert Vertenueil.

"Je dis aux responsables du PTB qu'ils ont raté une occasion de pouvoir former un gouvernement de gauche en Wallonie, et de faire en sorte qu'on ait une vraie politique de gauche. C'est leur responsabilité, ils devront s'expliquer et leurs électeurs tireront les conclusions qui doivent être tirées", dit-il encore.