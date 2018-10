Robert Vertenueil: "Je vais tout faire pour empêcher le gouvernement de commettre le casse du siècle"

A l’issue d’une semaine marquée par des actions syndicales menées en front commun contre les différentes réformes fédérales des pensions, Robert Vertenueil, président de la FGTB, était l’invité de "Jeudi en Prime". Il a répondu aux questions de Nathalie Maleux et François De Brigode.

Sans donner de consignes de vote, à quelques jours des élections communales et dans la perspective des élections régionales et fédérales le président du syndicat socialiste a réitéré son souhait de voir se former des coalitions de gauche. "Aujourd’hui, il y a trois partis qui répondent à nos revendications".

Robert Vertenueil fait allusion au PS, au PTB et à Ecolo. La FGTB est réputée proche du PS. Mais pour Robert Vertneuil, cet appel à une coalition des partis de gauche ne remet pas en cause "les liens historiques qui existent entre le PS et la FGTB". Robert Vertenueil reconnait d’ailleurs "être proche d’Elio Di Rupo", le président du PS.

"Le vrai opposant au MR, c’est la FGTB"

Cette semaine a été marquée par une série d’actions syndicales en front commun contre les réformes des pensions initiées par le gouvernement fédéral. Sur le plateau de "Jeudi en prime", le président de la FGTB plaide pour une mise à contribution du capital et des revenus du capital pour financer un meilleur système de pensions. "Les gouvernements, jusqu’à présent, ne nous ont pas écoutés", admet Robert Vertenueil.

Mais le président de la FGTB fait planer la menace de nouvelles actions, qu’il s’agisse de contester les réformes des pensions ou les mesures destinées à remédier à la pénurie de main d’œuvre dans certains emplois. "Je vais tout faire pour empêcher le gouvernement fédéral de commettre le casse du siècle".

Dans le viseur de la FGTB, notamment la modification des règles en matière de chômage décidées cet été. "En quoi le fait de plonger une caissière dans la pauvreté va-t-elle la transformer subitement en infirmière ?" Quant aux moyens d’action qui s’offrent aux syndicats, le président de la FGTB est resté vague : "La gamme des activités est large. Elle va de la distribution de tracts à la grève générale".