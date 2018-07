Robert Vertenueil (FGTB): "S’il faut aller jusqu’à bloquer le pays, je suis prêt à le faire"

"Ce gouvernement nous méprise, il méprise les travailleurs. Je vais lui pourrir la vie." La phrase a été prononcée ce mardi, dans les colonnes du Soir, par Robert Vertenueil. Une annonce faite quelques heures après la présentation par le gouvernement fédéral d'un accord budgétaire.

Contacté par la RTBF, Robert Vertenueil explique qu'il fera début septembre le tour des centrales et des régionales de la FGTB. Le but : "Voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place un certain nombre d’actions de réactions."

"Il y aura des réactions, ça ne fait aucun doute, devant des mesures du gouvernement qui sont abjectes", ajoute-t-il. Des arrêts de travail pourraient être programmés. "Notamment par exemple dans les entreprises de la FEB (la Fédération des Entreprises de Belgique, NDLR), puisque la FEB semble considérer que le plan de gouvernement est un bon plan. Nous allons donc les mettre devant leurs responsabilités."

Le "job's deal" dans le viseur

Parmi les mesures annoncées par le gouvernement : un "job's deal" avec 28 mesures visant à créer 12.500 emplois dès l'an prochain. "Je pense que le job's deal est le summum de toutes les décisions déjà assez inacceptables qui ont été prises par le gouvernement et que, cette fois, la coupe est pleine", déclare Robert Vertenueil au micro de la RTBF.

Dans ce contexte, le président de la FGTB confirme : "S’il faut aller jusqu’à bloquer le pays pour faire changer le gouvernement de politique, je suis prêt à le faire. Il restera que ce sont encore mes troupes qui le décideront, et c’est donc avec elles que je le mettrai en place."

