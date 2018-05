Robert Vertenueil devient le nouveau président de la FGTB

La syndicat socialiste FGTB a choisi, mercredi lors d'un congrès, Robert Vertenueil comme nouveau président. Il succède à Rudy De Leeuw qui prend sa retraite. Miranda Ulens devient la nouvelle secrétaire générale.

Rudy De Leeuw a été président de la FGTB durant douze ans.

"Le combat ne fait que commencer. C'est fort du soutien des millions de travailleurs qui représentent chaque jour la FGTB que nous allons tout mettre en œuvre pour exiger que les choses changent ! Partout, du niveau de l'entreprise jusqu'au niveau international, la FGTB se battra pour imposer une juste redistribution des richesses et faire triompher ses valeurs", a déclaré Robert Vertenueil.

Comme la FGTB est dirigée par un duo francophone-néerlandophone, Miranda Ulens, 49 ans, devient secrétaire générale. Elle est membre depuis 2014 du secrétariat de la FGTB. "Nous faisons plus que mener des actions contre ce gouvernement. Nous mettons de réelles alternatives sur la table. En matière d'emploi, de salaires, ou encore de protection sociale. Nous continuons la discussion sur l'avenir. L'avenir du travail et de l'emploi dans un contexte de mondialisation (dumping social) et de numérisation. Notre défi pour demain? Le maintien d'une sécurité sociale fédérale forte! ", a souligné la nouvelle secrétaire générale.

Par ailleurs, deux nouveaux membres du secrétariat fédéral (responsable de la gestion quotidienne de la FGTB) ont été choisis: Estelle Ceulemans - secrétaire générale d'ABVV-FGTB Bruxelles élue la semaine dernière - et Raf De Weerdt succédant à Miranda Ulens en tant que secrétaire fédéral.