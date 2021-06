Robert Schuman, l'un des fondateurs de l’Union européenne, sera-t-il un jour béatifié ?

Cela fait plus de trente ans que le dossier en béatification de Robert Schuman a été lancé par le diocèse de Metz, où repose l’ancien homme d’Etat. Robert Schuman était animé par une profonde mais discrète foi catholique. S on dossier, examiné au Vatican, vient de franchir une étape , puisque le Pape François a autorisé la Congrégation pour la cause des Saints à promulguer les décrets concernant "les vertus héroïques du serf de Dieu Robert Schuman" .

La première étape est la reconnaissance des "vertus héroïques" de l’intéressé. Dans le cas de Robert Schuman, ces vertus héroïques ont été reconnues par l’Eglise catholique comme l’attestent les décrets promulgués par la Congrégation pour la cause des Saints. Le rôle qu’a joué Robert Schuman dans la construction européenne et, plus particulièrement, dans le rapprochement entre la France et l’Allemagne, au lendemain de la seconde guerre mondiale justifie cette reconnaissance de "vertus héroïque". Robert Schuman est considéré comme l’un des grands architectes de l’Union européenne. Réconciliateur de la France et de l’Allemagne, son discours du 9 mai 1950 a marqué la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, le premier pas vers la naissance de l’Union européenne.

Une procédure longue et complexe

Le chemin vers une béatification est long. Dans le cas de Robert Schuman, le dossier en béatification a été lancé, il y a plus de trente ans, par le diocèse de Metz où l’homme politique est mort en 1963. C’est une procédure longue et complexe. Il faut rassembler des documents, recueillir des témoignages qui permettent d’attester de la grande foi de la personne que l’on cherche à faire béatifier, à l’image d’une instruction judiciaire. La procédure est régie par le Droit canon de l’Eglise catholique. On parle de "procès de béatification". Celui de Robert Schuman a été ouvert en 1991 par l’évêque de Metz. Ce procès a été clôturé en 2004. C’est à cette date que le dossier a été envoyé au Vatican où la Commission pour la Cause des Saints l’a étudié. Nous sommes 17 ans plus tard, les "vertus héroïques" de Robert Schuman sont reconnues, mais ce dernier n’est pas encore béatifié.

A la recherche du miracle La "voie royale" vers la béatification, c’est le miracle, nous explique un professeur de Droit canon. Il est donc fréquent que ceux qui introduisent une demande de béatification "cherchent" l’existence de miracles en lien avec la personne à béatifier, ce qui selon les cas peut être difficile à trouver et à prouver. Si l’on parvient à prouver l’existence d’un deuxième miracle et qu’il est validé par le Vatican, alors la béatification a de bonnes chances d’aboutir. Dans le cas de Robert Schuman, il semble peu évident qu’on trouve, à ce stade, un miracle.

Cependant, ne trouve pas de miracles qui veut. Le miracle sait se faire attendre. "Le miracle est conçu dans la procédure comme étant un clin d’œil du ciel qui veut dire que oui, il (la personnalité) peut être reconnue comme quelqu’un qui peut être cité en exemple", explique un professeur de Droit canon. "On attend qu’il y ait un signe du ciel qui sera finement examiné", précise ce professeur qui signale, au passage, que dans l’Évangile, "il y a des démons qui font des miracles".

"Il ne faut pas que n’importe qui surgisse comme ça en disant un jour qu’elle a été guérie grâce à l’intercession de Robert Schuman. Cela sera passé au peigne fin, il faut que ça soit des guérisons inexpliquées et qu’on ait la preuve que la personne s’était mise à invoquer le futur candidat bienheureux", poursuit le professeur de droit canon.

Selon ce professeur, le dossier d’enquête risque ainsi d’être mis au frigo "tant que le miracle n’arrive pas".