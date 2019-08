Rik Torfs : "Cette histoire de canon flamand c'est juste bien pour que les historiens s'amusent"

Regard au-delà de la frontière linguistique ce mercredi matin avec un personnage médiatique et un agitateur d’idées côté flamand, Rik Torfs. Ancien recteur de la puissante université de Leuven, ancien sénateur CD & V, quel est son regard sur la situation politique, sur l’imbroglio institutionnel, mais aussi le climat au nord du pays. Les négociations pour la formation d’un nouvel exécutif flamand entrent en phase finale. Pourquoi est-ce si long cette fois-ci ?

"C’est effectivement surprenant. Bart De Wever a pris son temps, il a voulu un peu négocier avec le Vlaams Beland, même si ce n’était pas pour faire un gouvernement qui de toute façon aurait été minoritaire. Il a voulu négocier avec eux pour voir si des idées de ce parti étaient acceptables pour tout le monde, acceptables au niveau démocratique et ensuite il a vraiment hésité entre deux partenaires comme le CDV, un parti avec lequel les relations ont été parfois difficiles et le SPA avec lequel il est déjà au pouvoir à la ville d’Anvers".

CD & V, N-VA meilleurs ennemis du monde ?

"Le CD & V doit réfléchir à son identité personnelle et cela compte beaucoup pour ce parti qui est en train de réfléchir. Ce parti est un parti du centre et c’est magnifique. Mais c’est quoi le centre ? Quand tout le monde veut aller à gauche, il faut aller à gauche et quand tout le monde veut aller à droite il faut aller à droite, le CD & V doit se réorienter pour trouver sa propre image".

CdH dans l’opposition

"Oui ce parti, c’est affaibli déjà depuis longtemps, et il était grand temps pour lui de redorer son blason. Allez dans l’opposition aurait été aussi une bonne solution en Flandre sauf que le CD & V n’a jamais choisi d’être dans l’opposition de lui-même. Les partis qui négocient actuellement en Flandre sont des partis du centre, il y a une forte opposition à droite avec le Vlaams Belang et une forte opposition à gauche avec Groen, les socialistes et le PVDA (ndlr : PTB flamand). Donc les trois partis qui négocient actuellement en Flandre sont trois partis qui sont au centre du paysage politique flamand. Et je considère que le document de travail de Bart De Wever est assez inoffensif et donc il va passer sans problème avec juste quelques remarques et le Président du CD & V Wouter Beck pourrait venir comme ministre au gouvernement flamand. Vu que l’on risque d’attendre bien longtemps pour voir un gouvernement fédéral".

La note, dure sur les questions migratoires et l’intégration, prévoit d’établir un "canon de l’identité flamande". Qu’est-ce cela signifie ?

"Ce document a une certaine force rhétorique pour rassurer certaines personnes qui pensent que l’identité reste une question importante, mais le sérieux se trouve ailleurs avec des thèmes comme l’emploi, la réforme de l’enseignement. Cette histoire de canon flamand c’est juste bien pour que les historiens s’amusent".

Interdire le voile dans l’enseignement ?

L’interdiction du port de signes convictionnels comme le stipule le règlement de l’athénée De Ring à Louvain viole la liberté de religion, estimait le tribunal de première instance de Louvain le mardi 27 août. Si l’école devait à nouveau interdire le port du voile, elle risquerait de se voir infliger une astreinte de 300 euros par infraction. "Pour moi, c’est une décision juridique bien fondée, la liberté religieuse existe. C’est un droit au niveau belge et au niveau européen. Cependant on pourrait interdire le port du voile mais il faudrait un document législatif et une base légale si on souhaitait prendre cette décision. C'est une question visible voilà pourquoi certains en parlent (ndlr : La N-VA souhaite légiférer), mais il faut aussi que reste la liberté religieuse".

Climat et liberté d’expression

"La question du climat concerne tout le monde, le problème en Flandre ce que les activistes sont trop à gauche. Il ne faut jamais radicaliser les choses. La question du climat est une question importante et il faut le soutien de tout le monde pour arriver quelque part. Il faut un pluralisme politique dans ce débat, c’est pour moi d’une grande importance. Concernant la liberté d’expression je constate qu’on a eu beaucoup d’avancées dans les années septante mais aujourd’hui ce n’est plus le cas, si on n’est pas d’accord avec quelqu’un on est vite diabolisé. Il y a des de plus en plus de lois qui restreignent cette liberté et le climat a changé".