Rik Daems nouveau président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Le sénateur Open Vld Rik Daems a été unanimement désigné lundi midi nouveau président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE). Aucun vote n'a été requis: Rik Daems était l'unique candidat, il succède à la Suissesse Liliane Maury Pasquier.

Ce libéral de 60 ans siège dans cette assemblée depuis 2007. En Belgique, il est actuellement sénateur coopté, un siège qu'il a convenu de transmettre à Veli Yüksel à l'issue de son mandat de président de l'APCE.

Le Conseil de l'Europe compte actuellement 47 États, dont tous les membres de l'UE. Le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit font partie des conditions pour y accéder. La Belgique est représentée dans l'assemblée par 14 députés et sénateurs.

Dans son discours lundi, Rik Daems a régulièrement fait référence au premier président de l'assemblée (1949-1951), le ministre d'État Paul-Henri Spaak. Le Conseil de l'Europe a été créé dans la foulée des Guerres mondiales. "De nos jours, de nombreux citoyens s'inquiètent. Dans plusieurs pays d'Europe, leurs libertés, leurs droits, et même la démocratie sont mis sous pression. Rien n'est acquis et une fois que l'on a perdu sa liberté, le prix pour la retrouver est souvent très élevé. Préserver les droits et libertés de chacun sur le continent européen est inscrit dans l'ADN de cette assemblée", a rappelé Rik Daems.

Unité entre ses membres

Un des objectifs du Conseil de l'Europe est de promouvoir l'unité entre ses membres, entre autres via des conventions. L'ambition de l'assemblée doit être de composer une convention ou un traité par an, selon son nouveau président.

"Durant mes discussions exploratoires avec les groupes et les pays en préparation de ma présidence, un thème est clairement ressorti, celui du climat", précise-t-il. Le 27 février, à Strasbourg, une conférence aura lieu autour de la protection de l'environnement et des droits humains.

"Notre ambition doit être d'ajouter un protocole climat à la convention européenne des droits de l'homme. Nous devons travailler à des solutions sur base des valeurs communes à la majorité de nos citoyens".

Le sénateur belge a proposé aux membres de l'assemblée de travailler à un programme annuel ambitieux rassemblant des objectifs concrets, autour des droits et libertés et de la protection de la démocratie et de l'État de droit. Il propose, pour accroître l'impact de l'assemblée dans les pays membres, de signer une charte avec chacune des assemblées parlementaires de ces 47 États, qui mettrait systématiquement à leur agenda le rapport annuel de l'APCE.