Rififi entre le SEGEC et la CSC sur la charge de travail des profs

Le Secrétariat de l’enseignement catholique (SEGEC) met-il la charrue avant les bœufs ? Oui si l’on en croit des courriers adressés aux directions d’écoles catholiques. En 10 pages, ces courriers (à lire ci-dessous) décrivent la charge de travail des enseignants. Un récent décret du pacte rend d’ailleurs cette description obligatoire. Mais cette démarche paraît pour le moins précipitée, puisque la concertation sociale sur la charge de travail des profs est toujours en cours avec les représentants syndicaux du réseau catholique.

Du côté de la CSC, en tout cas, on dénonce une démarche indécente, nulle et non avenue. Une démarche surprenante du réseau catholique d’autant plus que le texte est loin d’avoir reçu l’aval syndical.

Et c’est ce que le SEGEC fait du décret qui inquiète. A côté du travail en classe, le décret prévoit bien que les enseignants assurent certaines missions obligatoires au service de l’école et des élèves. Mais dans sa description des tâches obligatoires, le SEGEC inclut même des prestations comme la participation aux événements de promotion de l’école comme les journées portes ouvertes ou même des banquets !

Et ce qui ne passe pas non plus, ce sont les notes de renvoi en bas de page qui précisent que ces prestations obligatoires sont soumises à concertation sociale, mais que la décision reste entre les mains de l’employeur en cas de désaccord…