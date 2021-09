"Rien de concret" pour Fedasil sur l'implantation d'un nouveau centre d'asile à Machelen

Le bourgmestre de Machelen, Steve Claeys (N-VA), a déclaré jeudi refuser qu'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile soit construit au sein de sa commune. L'emplacement d'un terrain, situé boulevard de la Woluwe, près de la frontière avec Bruxelles, a bien été suggéré par la Régie des Bâtiments, mais du côté de Fedasil, on assure que pour l'instant aucun scénario concret n'a été mis à l'ordre du jour.

"L'espace actuellement envisagé a été désigné comme l'emplacement idéal pour l'installation d'un dépôt De Lijn pour le Ringtrambus (un bus à l'apparence de tram mis en circulation par la société de transport flamande, liant pour le moment l'aéroport de Zaventem à l'UZ VUB situé à Jette, NDLR) et ce, depuis 2014", explique Steve Claeys. "Un dépôt temporaire existe actuellement à Vilvorde, mais il devra déménager l'année prochaine. Trouver un nouvel emplacement devient donc nécessaire et plusieurs cabinets ministériels, dont celui de Hilde Crevits (CD&V), Ben Weyts (N-VA) ou encore Jan Jambon (N-VA), ont déjà confirmé à plusieurs reprises que c'est ce terrain qui sera utilisé".

"En plus, l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ne fera qu'accroître la pression sur notre commune. À côté du terrain concerné, on construit déjà actuellement la plus grande prison du pays, qui accueillera près de 1200 détenus. Si on rajoute un centre d'accueil juste à côté, les difficultés s'accumuleront pour nos forces de sécurité, notre démographie et les défis liés à la langue", a ajouté l'élu local.

Lettre à Sammy Mahdi

Chez Fedasil, si on confirme que ce site leur a été suggéré par la Régie des Bâtiments, on préfère tempérer pour le moment. "Nous sommes constamment à la recherche de sites supplémentaires pour pouvoir fournir des places de réserves. C'est notre travail. Ce site nous a été proposé par la Régie des Bâtiments, mais nous en avons seulement pris note. Il n'est pour le moment rien prévu de concret le concernant", a ainsi rapporté Mieke Candaele, directrice de la communication à Fedasil.

Steve Claeys comptait bien envoyer jeudi une lettre officielle pour faire valoir son point de vue à l'attention des instances de la Régie des Bâtiments, ainsi qu'à Sammy Mahdi (CD&V), secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration.