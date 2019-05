Rideau sur la législature wallonne

Dernière réunion du Gouvernement wallon ce jeudi. Un menu pas extrêmement copieux: 74 points dont la quasi-totalité faisait facilement consensus. C’est ainsi que s’achève une législature plutôt particulière en région.



Plaisir

Comme c’est la dernière réunion du gouvernement, on s’efforce naturellement de faire plaisir en distribuant quelques subsides, en procédant à des engagements, des nominations, des promotions. Bref, ce sont un peu les soldes de fin de saison d’un gouvernement qui avait la volonté de marquer la législature de son empreinte quand bien même il était aux commandes pour moins de 2 ans.



Atypique

En effet, hormis les cdH Carlo Di Antonio et René Collin qui ont siégé 5 ans et Alda Gréoli qui, avant d’être ministre, était déjà un peu aux affaires comme cheffe de cabinet de Maxime Prévot, les autres ministres, libéraux, n’avaient jamais tâté les maroquins ministériels.

Ensemble, ils auront composé un gouvernement atypique puisque non seulement, on aura changé l’équipe à mi-parcours mais que de surcroît, cette majorité aura chuté avant la ligne d’arrivée.



Tous ensemble?

Cette dernière péripétie aura toutefois eu le mérite de montrer qu’il est possible d’avancer, tous partis démocratiques confondus, au bénéfice de la région. En effet, même avec cette majorité perdue, plusieurs dossiers discutés au Parlement auront finalement été coulés en décrets dans un consensus général.

Probablement une voie à explorer davantage pour une Wallonie toujours en rattrapage même si, en campagne électorale, les anathèmes et les exclusives paraissent à nouveau rétrécir le champ des possibles.