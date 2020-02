Richard Miller quitte le CA de la RTBF pour le cabinet de Pierre-Yves Jeholet

Candidat malheureux à la présidence du conseil d'administration de la RTBF à la fin de l'année dernière, Richard Miller (MR) a décidé mardi de remettre son mandat d'administrateur la cité Reyers pour intégrer avec effet immédiat le cabinet du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR).

M. Miller s'y occupera plus spécifiquement des dossiers relatifs à la francophonie internationale et à l'audiovisuel européen. "Je regrette de devoir quitter le CA de la RTBF. Cette décision personnelle est difficile mais j'estime que mon expérience sera davantage utile et valorisée en étant au service du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles", explique l'intéressé dans un communiqué.

Après le renouvellement du CA de la RTBF consécutif aux élections de mai dernier, Richard Miller, ancien ministre de l'Audiovisuel (2000-2003), avait été désigné par le MR comme l'un des administrateurs de la radio-télévision publique avec l'objectif de devenir président du CA. Mais après des négociations difficiles au sein de la majorité arc-en-ciel, la fonction avait finalement été attribuée à Baptiste Erkes (Ecolo), Richard Miller devant se contenter d'une vice-présidence seulement. Le départ de Richard Miller permet à Frédéric Maghe, ancien administrateur de la RTBF, de faire son retour au CA du Bd Reyers. L'administrateur MR Jean-Philippe Rousseau récupère, lui, la vice-présidence abandonnée par M. Miller.