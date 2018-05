RGPD : les entreprises sont-elles prêtes ?

Ce vendredi entre en vigueur le RGPD, le règlement général de protection des données, un texte européen qui encadre l’usage des données personnelles. Plus que quelques jours donc avant cette échéance, d’une importance parfois ignorée des PME et TPE (très petites entreprises).

Digital Wallonia le constatait au travers d’une étude menée en février : la moitié des entreprises wallonnes n’étaient pas au courant de l’application prochaine de ce texte, et 57% d’entre elles estimaient même qu’elles n’étaient pas concernées.

Or, dès que l’on a des employés, des clients, des fournisseurs, on manipule des données personnelles, même si elles ne sont pas au cœur de l’activité de l’entreprise.

Dès lors, que faire ? Comment se mettre en conformité au plus vite ? Que risque-t-on si on n’est pas à jour ? La sensibilisation a-t-elle été suffisante ? Pourquoi certaines entreprises sont-elles à la traine ?

Marie Van Cutsem reçoit autour de la table de "Débats Première", ce mercredi 23 mai dès 12h30 sur La Première, Anne Mikusinski, juriste et chargée de Programme GDPR pour le Groupe UCM, Alain Ejzyn, enseignant et chercheur senior en stratégie digi­tale et en sécurité de l'information à l'ICHEC Brussels Management School et Julien Gassend, chargé de projets relatifs à la donnée à l’Agence du Numérique et à Digital Wallonia.