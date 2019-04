Réviser ou supprimer le décret inscription? La position des partis pour les élections 2019

Plus

Le MR Le MR est un opposant de la première heure au décret inscriptions et réclame sa suppression « pour un libre choix de l’école », peut-on lire dans le programme du parti. « Les décrets inscriptions successifs placent chaque année de plus en plus de familles dans l’angoisse. Pour le MR, il importe surtout de développer un cadastre précis du nombre de places et des besoins par régions, en vue de créer des places pour répondre à la croissance démographique, tout en respectant la liberté de choix de l’école. »

Le cdH Au cdH, on veut « supprimer le décret inscription, afin de garantir le libre choix des parents auquel nous sommes viscéralement attachés, dès lors qu’il y aura un nombre de places suffisant dans les écoles ». Selon le parti, il faut avant tout renforcer l’offre scolaire. « Il ne peut y avoir de liberté de choix que s’il existe suffisamment de places scolaires accessibles. Aucun décret ne pourra permettre que deux cents enfants soient accueillis dans une école qui n’a que cent places. Dès lors, la poursuite d’une politique ambitieuse de créations de places est indispensable. Dans le même temps, certaines places disponibles ne sont pas jugées attractives par les parents. Il est indispensable d’accompagner ces écoles afin de comprendre pourquoi elles n’accueillent pas plus d’élèves. »

Le PS Le PS de son côté propose de simplifier le décret inscription. Selon le parti, qui se dit satisfait, le décret « permet d’offrir une égalité de traitement aux demandes d’inscription des parents en première année du secondaire ». Un mécanisme « essentiel », précise-t-il dans son programme. « Les parents peuvent choisir l’école de leur choix. Les enfants sont inscrits automatiquement si l’école dispose de suffisamment de places. Dans le cas contraire, toutes les demandes d’inscriptions sont traitées sur base de critères identiques et sur base d’un formulaire unique. Le PS considère ce mécanisme comme essentiel pour départager les demandes des parents lorsque le nombre de demande d’inscriptions dans une école est supérieur au nombre de places disponibles dans cette même école. Si le principe d’égalité prévu par le décret doit demeurer, le PS plaide également pour que soient améliorées les modalités de mise en œuvre. »

DéFi DéFI veut abroger le décret inscription pour « le remplacer par un mécanisme d’encadrement des inscriptions, transparent, rationnel et décentralisé ». Pour le parti, ce décret n’a jamais été accepté car « les parents se sentent dépossédés du choix de l’école de leurs enfants ». « Plutôt que d’imposer des critères mécaniques de sélection de l’école d’un enfant sur la base de critères peu pertinents (distance école primaire/école secondaire à supprimer et distance domicile/école à relativiser), il convient de privilégier l’accompagnement des parents dans le choix de l’école de leurs enfants. C’est, entre autres, la priorité pédagogique qui doit guider le choix des parents. Un enseignement d’excellence ne devrait plus permettre qu’un établissement scolaire soit stigmatisé par rapport à un autre. C’est cette stigmatisation qui est la véritable cause de l’échec du décret » Inscription «. D’où l’impérieuse nécessité de construire et/ou de réorganiser de nouvelles écoles, notamment en degré autonome d’apprentissage. »

Le PTB Pour le PTB, il faut « centraliser les inscriptions par zone géographique, pour tous les réseaux et les niveaux d’enseignement ». Objectif, privilégier la collaboration entre les réseaux. « Cela permettra d’avoir une politique d’inscription plus cohérente. Nous garantissons que chaque enfant puisse choisir une école facilement accessible et socialement mixte. »

Ecolo Du côté d’Ecolo, on est loin d’être satisfait des réformes dans l’enseignement de ces dernières années. « Un système complexe est mis en place. Un système que peu de gens comprennent vraiment et dont les conséquences donnent lieu à des catastrophes humaines. » Pour le parti vert, le seul moyen de réduire les inégalités et discriminations scolaires, c’est « de faire en sorte que toutes les écoles soient de 'bonnes' écoles. » Et de manière plus générale, « plaide pour un refinancement progressif de l’enseignement supérieur à la hauteur de ses besoins et des besoins de ses étudiants. »

Le Parti Populaire Le Parti Populaire, lui, considère qu’il faut supprimer le décret inscription. « Les parents doivent retrouver leur pleine liberté de choix de l’école, en concertation avec le chef d’établissement. Il faut revoir en profondeur cet enseignement prétendument égalitaire mais qui nivelle les élèves par le bas. Nous sommes bons derniers aux tests internationaux PISA (la Flandre en tête !) alors que la Fédération Wallonie Bruxelles dépense le plus par élève de toute l’Europe. »