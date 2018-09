"Revenir à nos valeurs": le post polémique sur les noms chrétiens des congés d'un collaborateur de la ministre Schyns

C'est le genre de post qui revient régulièrement sur Facebook: l'auteur y regrette "la perte de nos traditions" ou de "nos valeurs", et déplore qu'on ne mette plus de crèche ou que l'on ne dise plus "les congés de Noël ou de Toussaint" "pour ne pas choquer". Très souvent, en quelques clics, on se rend compte que ces regrets cachent souvent un fonds très conservateur, voire parfois franchement xénophobe, chez l'auteur ou le commentateur, qui sous-entendent que c'est à cause "de ces gens-là" que ces changements sont apportés dans les pratiques publiques, les appellations officielles, ou les publications.

Ce mardi, c'est un post de Johan Pétré, échevin cdH à Courcelles, qui reprenait la liste de congés scolaires et proposait de "revenir à nos valeurs", qui était massivement partagé sur Facebook... et créait la polémique. Notamment parce que ce directeur d'école libre est aussi membre du cabinet de la ministre de l'éducation Marie-Martine Schyns. Et que ce changement de dénomination a été décidé par la Communauté française en 2000 (à l’exception du congé de Toussaint) puis en 2005 (pour le congé de Toussaint), pour des raisons de neutralité. Qui avaient probablement bien plus à voir avec la laïcité qu'avec l'islam ou toute religion autre que le christianisme.

Le chroniqueur politique Michel Henrion relevait notamment que ce collaborateur "remet en question sur Facebook les décrets de la Communauté Française en agitant, mine de rien, la théorie de la menace".