Revalidation des patients Covid : "Notre service est plein à 100%"

Au CHU Brugmann de Bruxelles, le service de neuro-revalidation est aujourd’hui, en plein milieu de la deuxième vague. "Evidemment, nous on arrive après. On est en queue de peloton. Et là, on est remplis de la deuxième vague. Je n’ai plus une place ! Notre service est plein à 100%", explique le Docteur Marie-Dominique Gazagnes, chef de service. En un peu moins d’un an, environ 150 patients Covid ont été pris en charge ici.

La première vague fut sans doute la plus compliquée à gérer. "Le problème à l’époque, c’est que pour arriver dans une unité de rééducation, il ne fallait plus être malade du covid, il ne fallait plus être contagieux", se souvient le Docteur Gazagnes. Les patients démarraient donc leur revalidation très tard.