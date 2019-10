Réunion du conseil national de sécurité : pas de rapatriements prévus de Syrie

Syrie : faire revenir les Belges ? - JT 13h - 16/10/2019 On évoque à présent la situation dans le Nord de la Syrie. Malgré les appels à la retenue de la communauté internationale, la Turquie poursuit son offensive. Pour la Belgique, ce conflit pose aussi à nouveau la question du sort à réserver aux djihadistes belges présents sur place. Faut-il les rapatrier ? Faut-il aussi ramener leurs femmes et leurs enfants ? Un Conseil national de Sécurité se penche sur la question ce mercredi midi. On parle d'une cinquantaine de combattants, et d'une centaine de femmes et d'enfants ?