Réunion des gouverneurs de province sur la situation sanitaire : ils demandent un Codeco avancé

Les gouverneurs des 10 provinces du pays se sont réunis ce mercredi après-midi. Ils se sont penchés sur la situation sanitaire et sur les mesures en vigueur.

Ces derniers jours, ils avaient rencontré les différents bourgmestres afin de connaître leur avis sur les mesures sanitaires déjà en vigueur.

A l’approche des festivités de fin d’année et, notamment, avec l’installation de nombreux marchés de Noël et autres "plaisirs" hivernaux, ils voulaient savoir si les dispositifs sanitaires prévus par le dernier Comité de concertation étaient réalistes pour gérer l’afflux de visiteurs dans ces événements de masse. Sera-t-on, par exemple, en mesure de faire respecter le port du masque sur les marchés de Noël ? Des questions de ce type se posent déjà dans plusieurs communes pour les prochains carnavals.

La réunion des gouverneurs avait pour but de faire remonter ces informations vers le gouvernement fédéral. Visiblement, sur le terrain et dans les communes en particulier, on attend que le Fédéral clarifie le dispositif sanitaire en vigueur.