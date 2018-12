Réunion de la dernière chance au Lambermont?

Ce matin le parfum de crise qui flotte sur le 16 rue de la Loi s’est répandu dans les états-majors de partis. La N-VA campe sur ses positions: il n’est pas question d’aller à Marrakech signer le Pacte sur les migrations qu’il soit ou non amendé par un texte interprétatif.



Kern

Un Conseil des ministres restreint est programmé cet après-midi au Lambermont. Mais l’humeur est maussade. Le vice-Premier ministre Open VLD, Alexander De Croo, déclarait en arrivant qu’il "espérait encore une solution avec des gens raisonnables autour de la table". Mais on en est désormais à souhaiter ou à espérer que tous se montrent raisonnables.



Intransigeance

Le président de la N-VA ne laisse pourtant guère de marge de manœuvre. Quand il dit: "nous ne soutenons pas un gouvernement qui irait à Marrakech", à première vue, il ne donne à ses partenaires MR, Open VLD et CD&V d’autre choix que de se plier à son ukase. Et il présente la situation comme un renvoi d’ascenseur.



Donnant-donnant

A chacun son tour, dit Bart De Wever: "Il y a eu de nombreux moments où l'un des quatre partenaires a eu un problème fondamental, même avec des questions qui avaient été approuvées depuis longtemps, comme les visites domiciliaires. Ce n'était pas acceptable pour le MR, cela a été très difficile pour nous, mais nous avons respecté cela."



Expliquer mieux

A son entrée au conseil des ministres restreint, Jan Jambon, N-VA, répétait qu’il ne faut pas aller à Marrakech. Et à la question de savoir si le gouvernement risquait de tomber, il lâchait un sibyllin: "On va se voir à l’intérieur." Didier Reynders, MR, se montrait plus accommodant: "On va en discuter entre Vice-Premiers et trouver une solution, comme toujours, et expliquer mieux."

On attend à présent les résultats de cette réunion qui semble bien de la dernière chance.