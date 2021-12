Rétropédalage du CodeCo sur la culture : "Ça risque d'affaiblir notre capacité collective à lutter contre la Covid-19", regrette Catherine Fonck

"Ils [les partis de la majorité] l'ont validé à trois reprises, l'ensemble du gouvernement, même s'ils jouent un peu à la vierge effarouchée maintenant. Je trouve que c'est un énorme gâchis politique, six jours assez pathétiques. C'est triste, mais c'est aussi assez grave parce que ça érode la confiance. Ça risque en tout cas d'affaiblir, pour demain et après-demain, notre capacité collective à lutter contre la Covid-19"

Georges Gilkinet (Ecolo), s'est également exprimé sur La Première ce matin, reconnaissant que sans la décision de justice, le politique n'aurait pas fait marche arrière. "Oui, parfois, on a besoin d’un élément extérieur pour nous aider", concède le Vice-Premier. "Nous sommes dans un État de droit où on peut manifester si on n’est pas d’accord avec des décisions, où on peut les contester devant le Conseil d’État."

"Mais je dirais évidemment que tout est bien qui finit bien et tirons-en les leçons dans notre façon de fonctionner. Et je pense que c’est un éternel recommencement, mais nous allons plaider en ce sens pour avoir des décisions encore mieux concertées, encore mieux expliquées, parce qu’on n’arrivera pas au bout de cette crise sans adhésion de la population."