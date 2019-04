Retrait de Delpérée: "Des propos pas corrects et odieux", selon Dallemagne (cdH)

Georges Dallemagne, député cdH et tête de liste fédérale à Bruxelles se dit serein mais touché par les propos tenus à son encontre par Francis Delpérée . Ce dernier évoque un profond désaccord avec son parti et pointe son collègue. Georges Dallemagne ne comprend ni le timing de cette annonce, ni même le fond de ses arguments.

Choqué et blessé par les propos de Francis Delpérée

La semaine dernière, Joëlle Milquet annonçait renoncer à se présenter aux élections de mai; Georges Dallemagne est alors nommé tête de liste à sa place. C'était un choix évident pour Maxime Prévot, le président du cdH. Mais, dans les coulisses du parti, Francis Delpérée ne comprend pas l'évidence et annonce se retirer lui aussi pour désaccord avec son collègue tête de liste.

"Nous connaissions tous au parti quelle avait été la décision de Francis Delpérée. Je suis serein, mais je ne vais mentir. Je suis choqué et blessé par ses déclarations. Dire que nous avons pris des mesures liberticides me blesse, car le combat pour le respect des libertés a toujours été mon combat et mon engagement. Ce n'est pas sympa, pas correct et je dirais même que c'est odieux", confie Georges Dallemagne.