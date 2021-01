Retours de l'étranger : les contrôles policiers vont se multiplier ce week-end

Pour le dernier week-end avant la rentrée scolaire prévue ce lundi, le gouvernement met la pression pour que les Belges qui rentrent de l’étranger respectent bien les formalités, à commencer par remplir le formulaire de localisation des passagers.

Les experts estiment à plus ou moins 100.000 le nombre de Belges qui sont partis à l’étranger durant ces vacances. La tâche est donc énorme, et, si ce n’est déjà pas trop tard, les autorités veulent mettre le paquet. Du moins sur papier. Impossible d’avoir un chiffre précis, mais toutes les polices sont mobilisées. Les polices aéronautiques, à Zaventem et à Charleroi, notamment. La police des chemins de fer sera aussi sur le terrain dans les gares où passe du trafic international. Et la police de la route surveillera les frontières du royaume.

Objectif : vérifier que tous les voyageurs ont bien rempli le formulaire de localisation du passager, le sésame obligatoire pour revenir sur le territoire. D’autant que les règles se sont encore durcies : toute personne de retour d’un séjour de plus de 48 heures dans une zone rouge doit rester en quarantaine, et passer deux tests PCR au premier et au septième jour d’isolement. Autre nouveauté, les non-résidents doivent montrer patte blanche en fournissant la preuve d’un test négatif datant de 72 heures maximum.

