Retour prochain vers la Belgique pour 6 enfants de jihadistes

Leurs parents sont morts ou loin d’eux parce qu’ils ont combattu au sein de l’organisation Etat Islamique. Des mineurs belges qui sont donc seuls dans un des camps gérés par les autorités kurdes au nord de la Syrie. Cet isolement qui dure depuis longtemps pour certains ne peut plus continuer, c’est pour cette raison que la Belgique les rapatrie maintenant. Un accord de principe a bien été signé avec les autorités kurdes comme le confirme le Ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders.

Vers une enfance normale

Heidi De Pauw est la directrice de Child Focus, elle a rencontré plusieurs de ces enfants belges dans les camps en Syrie lors d’une mission qui a fait le déplacement sur place. "Nous sommes très contents qu’un premier groupe d’orphelins et d’enfants qui sont ici sans leurs parents puisse revenir en Belgique en sécurité où ils pourront vivre leur enfance de manière normale " déclare-t-elle à nos collègues de la VRT dans le nord de la Syrie. Selon Child Focus, au total 36 enfants belges seraient en Syrie dans 3 camps différents (Al Hol, Al Roj Aïn Issa).

Une grande discrétion

On sait peu de choses sur les enfants que la Belgique a décidé de ramener au pays. Ce sont des mineurs et cette discrétion qui les entoure est mise en place pour assurer leur protection autant que possible. Ils seraient au nombre 6 dont 4 orphelins. Il s’agirait pour la plupart de jeunes enfants, seul l’un d’eux est désormais majeur. En outre, deux autres très jeunes enfants de moins de 5 ans seraient déjà en Europe. Ils seraient rentrés ce week-end via une mission franco hollandaise qui s’est elle aussi rendue sur place. Ils auraient été pris en charge par les Pays-Bas car ils sont issus d’un couple belgo-hollandais.