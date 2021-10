Retour du port du masque obligatoire, Covid Safe Ticket... Voici toutes les mesures annoncées par le comité de concertation

La situation n’est cependant pas comparable à ce qu’elle était l’an dernier à la même époque où l'on avait décidé des mesures drastiques, dont la fermeture de l’Horeca. Pour le Premier ministre, "la grande différence, par rapport à la deuxième vague", c'est que "beaucoup plus de gens son vaccinés". Sans les vaccins, on serait "aujourd'hui en situation de catastrophe absolue dans nos hôpitaux", estime le Premier ministre.

La situation épidémiologique nécessite d’intervenir au plus vite. Désormais, toute la Belgique est "rouge". Les contaminations sont en hausse. On en est, rappelle le Comité de concertation, à 5300 nouvelles contaminations par jour, soit une augmentation de 70% par rapport à la semaine dernière. Les occupations de lits, notamment dans les services de soins intensifs, sont aussi en augmentation, même si elles restent "gérables". De quoi inquiéter, malgré tout, les autorités, même si les taux de vaccinations sont, en moyenne, élevés .

Puisque désormais, toute la Belgique est "rouge", il devenait difficilement justifiable de conserver des mesures sanitaires plus "légères" en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie. Depuis octobre, la Flandre a laissé tomber le masque. Alors que la Wallonie et Bruxelles ont renforcé le principe du Covid Safe Ticket, le gouvernement flamand, convaincu par le haut taux de vaccination de sa population, faisait de la résistance.

La pression était sur ses épaules. Pour rappel, il existe des mesures fédérales. Les régions et communautés ont la possibilité de durcir ces règles. C’est le cas actuellement avec le port du masque et l’usage du Covid Safe Ticket. Bruxelles, depuis le 15 octobre, et la Région Wallonne, à partir du 1er novembre, ont décidé d’imposer un Covid Safe Ticket "élargi". A Bruxelles, par exemple, le Covid Safe Ticket est nécessaire pour accéder aux établissements Horeca, les salles de fitness, des maisons de repos, des lieux culturels, etc. Et ce sera le cas en Wallonie dans quelques jours. Ces dispositifs sont plus drastiques que ce qui est prévu au niveau fédéral.

La Flandre, qui ne voulait pas aller plus loin que les mesures fédérales et qui espérait même pouvoir décider de ses propres règles sanitaires sur son territoire devra encore patienter. Le Nord du pays connaîtra, en partie, un renforcement du Covid Safe Ticket à partir du 1er novembre. Le Covid Safe Ticket, le pass sanitaire, sera aussi nécessaire pour pénétrer dans un établissement Horeca ou dans une salle de fitness.

Ces derniers jours, dans différentes communes de Flandre, des bourgmestres avaient d’ailleurs souhaité pouvoir instaurer ce genre de mesures sanitaires.

Pour tout le pays, même si les Régions pourront toujours décider d’aller plus loin, le gouvernement fédéral fixe à 200 personnes à l’intérieur et 400 personnes en extérieur le seuil à partir duquel le Covid Safe Ticket est obligatoire. Pour les discothèques et les night-clubs, les règles en vigueur actuellement ne changent pas.