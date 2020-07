Retour des vacances : suivant la destination, la quarantaine sera obligatoire ou recommandée

Si, par contre, vous revenez d’un pays classé orange – et actuellement, on y retrouve des pays appréciés des Belges comme l’Espagne ou le Portugal – la quarantaine sera fortement recommandée. Les voyageurs sont également invités à subir un test covid dès leur retour, et 9 jours lus tard, des tests rendus obligatoires en cas de retour d’un pays "rouge".

Attention, le site des Affaires étrangères précise que la liste ci-dessus "doit être adaptée en fonction des décisions qui ont été prises lors du Comité de Concertation du 8 juillet 2020."On doit donc s'attendre à des modifications et la prise en compte de villes, régions ou arrondissements pour les codes couleurs, et non plus simplement par pays.

Des dispositions légales à modifier

Hier mardi, il était question de certaines difficultés d’ordre légale qui pouvaient empêcher le caractère obligatoire de la quarantaine. Celles-ci semblent en voie d’être résolues. Il existe déjà des textes qui permettent d’imposer une quarantaine, comme par exemple l’article 47/15 du Code wallon de l’action sociale et de la Santé. Mais il faut les adapter. Un travail qui sera réalisé dans les jours à venir au Parlement de Wallonie.