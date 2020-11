Retour de zones rouges : "Nous allons faire des contrôles aux frontières", annonce Alexander De Croo

Lors de la présentation des nouvelles mesures sanitaires, Alexander De Croo a évoqué la question des voyages. Presque toute l’Europe est en "zone rouge", ce qui veut dire que les voyages non essentiels vers ces zones sont fortement déconseillés.

"Le mot d’ordre reste la prudence", insiste le Premier ministre qui rappelle au passage que les déplacements pendant les vacances de carnaval ont permis au virus de circuler davantage.

"La dernière chose qu’on voudrait faire c’est de réimporter le virus en Belgique. Nous allons faire des contrôles aux frontières pour regarder si les personnes qui rentrent de zone rouge ont rempli leur 'Passenger Locator Form'. Ça veut aussi dire qu’il y aura des contrôles actifs pour regarder si les mesures d’isolement temporaires sont respectées pour les personnes revenant de zones rouges".

Selon Alexander De Croo, "on ne va pas contrôler tout le monde, mais on fera des contrôles spécifiques pour voir si cette quarantaine est respectée".

En résumé, précise un communiqué, pour les personnes qui ont séjourné plus de 48 heures à l’étranger et séjourneront en Belgique plus de 48 heures, la police mènera des contrôles renforcés :

de l’obligation de remplir le Formulaire de Localisation du Passager ;

du respect de la quarantaine obligatoire.

"L’ensemble des mesures ci-dessus seront en vigueur jusqu’au 15 janvier 2021. Début janvier, une évaluation sera réalisée sur la base des indicateurs médicaux afin de déterminer si un passage à la phase de gestion est envisageable et pour quels secteurs", ajoutent les autorités.

La Belgique espère se coordonner dans les jours à venir avec ses partenaires européens. Alexander De Croo a précisé qu’il avait déjà eu des contacts avec la Suisse et l’Autriche à ce sujet. Le Premier ministre rencontrera aussi Emmanuel Macron ce mardi à Paris.

