Retard du premier des douze navires de lutte contre les mines destinés aux marines belge et néerlandaise

Le premier des douze navires de lutte contre les mines destinés aux marines belge et néerlandaise devrait être livré en novembre 2024, soit avec six mois de retard sur le calendrier initialement envisagé, a indiqué vendredi un spécialiste du dossier à l’agence Belga.

Ce retard est largement imputable à la crise sanitaire causée par le coronavirus, qui a ralenti les activités de l’entreprise française Naval Group, a-t-il expliqué.

Nouvelle étape, le découpage

Ce programme, mené par la Belgique au profit des deux pays, a franchi une nouvelle étape le 19 juillet, avec le découpage des premières tôles d’acier destinées aux nouveaux navires, découpées sur mesure par la société CRIST S.A. au sein du chantier naval de Gdynia (nord de la Pologne), a précisé la Défense sur son site internet.

Ces tôles seront ensuite transportées au chantier naval français Piriou à Concarneau (Finistère, ouest de la France), où la construction du premier navire belge débutera à l’automne et culminera avec la pose de la quille le 30 novembre prochain. La première livraison est prévue pour novembre 2024, ajoute le ministère.

Retard de six mois

Lors de la signature du contrat, d’un coût total d’environ 2,2 à 2,6 milliards d’euros, la livraison du premier navire à la Marine belge était attendue "fin 2023 ou début 2024", avant des livraisons en alternance aux Pays-Bas et à la Belgique prévues jusqu’en 2030. Mais l’échéance en réalité envisagée était mai 2024, ce qui représente un retard prévisible de six mois sur le calendrier initial, a précisé le spécialiste à l’agence Belga.

Le troisième navire, également construit par le chantier naval Piriou et destiné à la Belgique, devrait pour sa part être livré avec un retard de quatre mois, a-t-il ajouté.

Douze navires de lutte contre les mines

Ce contrat de conception et de construction de douze nouveaux navires de lutte contre les mines (MCM) a été accordé en 2019 par la Belgique – qui dirige le programme au profit des marines belge et néerlandaise – à Belgium Naval & Robotics (BNR), un consortium de droit belge rassemblant les sociétés françaises Naval Group et ECA Robotics, spécialiste des drones navals.