Retard de paiement des allocations familiales : Famiwal n'octroiera pas les 10 euros de compensation annoncés

Les 120.000 familles wallonnes qui avaient été victimes d’un retard de paiement de leurs allocations familiales au début du mois de février ne toucheront pas les 10 euros promis par Famiwal. Cette mesure exceptionnelle avait un coût facile à calculer d'1,2 million d'euros que la caisse de paiement allait devoir puiser dans ses réserves. Mais le Comité de gestion de Famiwal voulait avant de passer à l'acte, obtenir l'avis juridique de ses services internes et externes. Et il en résulte que Famiwal a estimé qu'il n'existait pas de base décrétale pour le faire, sans créer de disparités entre les familles. De son côté, l'AVIQ, l'Agence pour une vie de qualité, qui est le pouvoir régulateur, estimait aussi qu'il n'était pas question de créer un précédent car il arrive que certaines familles reçoivent leurs allocations tardivement et cela, quelle que soit la caisse d'allocations familiales. Famiwal veut dans le même temps se montrer rassurant: "toutes les mesures nécessaires avec notre partenaire bancaire ont été prises afin de garantir le paiement des allocations familiales à temps."