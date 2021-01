Restructuration de Fedex : le gouvernement wallon demande à rencontrer "sans délai" direction et syndicats

Le gouvernement wallon demande à rencontrer "sans délai" la direction de Fedex, celle de Liege Airport ainsi que les syndicats de l'entreprise après avoir pris connaissance "avec stupéfaction" de l'intention du groupe américain de supprimer 671 emplois sur son site liégeois, a-t-il fait savoir mardi soir.

"Il s'agit d'un coup très dur pour les travailleurs et travailleuses de FedEx Liège qui ont toujours fait preuve de grande flexibilité et qui ont toujours accepté un travail à temps partiel et/ou un travail de nuit, ...", déplorent dans un communiqué le ministre-président régional Elio Di Rupo et les ministres Christie Morreale (Emploi), Willy Borsus (Economie) et Jean-Luc Crucke (Aéroports).

Le gouvernement "mettra tout en œuvre pour soutenir les travailleurs et travailleuses ainsi que pour préserver l'activité logistique à Liège", ajoutent-ils.

Plus tôt dans la journée, le cdH avait demandé en urgence une réunion conjointe des commissions Economie et Aéroports du parlement wallon. Selon les humanistes, elle pourrait se tenir vendredi.

"Alors que l'on ne cesse de nous vanter la réussite économique et le besoin constant d'expansion de l'aéroport, ce géant américain du fret s'apprête à laisser 700 travailleurs sur le carreau", avait de son côté déploré le député wallon Ecolo Olivier Bierin. "Un dialogue doit à présent s'ouvrir entre syndicats et direction pour limiter au maximum l'impact social pour les travailleurs et le bassin liégeois. Le gouvernement wallon doit également œuvrer en ce sens", avait-il plaidé.

Fedex a fait part, mardi après-midi, de son intention de supprimer 671 emplois dans son hub aérien de Liège. Le plan entraînerait en outre une modification des horaires et du nombre d'heures de travail pour 861 autres membres du personnel du site liégeois.