Restructuration chez Carrefour: tous les magasins rouvriront dans le courant de la semaine 

Le syndicat chrétien CNE a rencontré des travailleurs de Carrefour lundi afin de leur réaffirmer sa solidarité, après l'annonce jeudi d'une restructuration au sein de l'enseigne. La détermination reste de mise, mais les magasins toujours fermés - Belle-Ile, Haine-Saint-Pierre et Soignies - rouvriront leurs portes dans la semaine, a assuré la CNE.

L'objectif de cette rencontre était de donner des informations les plus complètes possibles aux travailleurs, de leur témoigner la solidarité du syndicat et de prendre les questions des employés qu'il conviendra de porter au conseil d'entreprise mercredi. La CNE réfléchit également aux aspects futurs de l'action syndicale. Le but reste de mener le combat syndical en front commun, le Setca se réunira mardi/demain.

La détermination reste de mise, souligne la CNE, réitérant son besoin de "réponses claires" à l'issue du conseil d'entreprise de mercredi. En effet, "à côté des fermetures, passage en super ou changement de surface, le sort de 513 emplois dans tous les hypers et 180 travailleurs au siège reste à ce stade nébuleux".

"C'est avec un goût amer que nous reprendrons le travail dans les prochains jours mais nous devons désormais organiser notre action dans les semaines qui viennent", ont rappelé les délégués de Belle-Ile et Haine-Saint-Pierre.