Restrictions plus strictes imposées à Umicore Hoboken pour limiter les niveaux de plomb chez les enfants

L'analyse sanguine semestrielle des enfants de 1 à 12 ans dans le quartier de Moretusburg-Hertogvelden a démontré que les normes de plomb étaient bien en recul. Mais en dépit de ce constat, trois enfants sur dix qui résident dans cette zone la plus proche de l'usine présentent des valeurs supérieures à 5µg/dl. "Cela reste à un haut niveau alarmant pour un tel groupe vulnérable d'enfants et cela doit encore baisser", poursuit la communication de la ministre.

"Il est incompréhensible que l'entreprise fasse appel alors que les niveaux de plomb détectés dans le sang des enfants est encore bien trop élevé", déplore Mme Demir. "En tant qu'entreprise, il faut prendre ses responsabilités dans l'intérêt de la santé de ses voisins directs et des plus faibles. Avec les restrictions que nous imposons à l'entreprise nous l'obligeons à investir davantage pour minimiser son impact".

La ministre Demir demande à Umicore de "dédier son temps et énergie à la santé des gens et pas à lutter contre le gouvernement qui fait passer l'intérêt public en premier".

Dans une réaction, le groupe a indiqué prendre connaissance de la décision de la ministre, et précise que son appel visait surtout à ce qu'on tienne compte de la faisabilité pratique des normes plus strictes. "Bien sûr qu'Umicore ne s'oppose pas à des efforts pour faire baisser le plus possible les valeurs de plomb dans le sang des enfants des environs", précise l'entreprise. Le directeur d'Umicore à Hoboken, Johan Ramharter, affirme que l'entreprise fait de son mieux pour une cohabitation "durable" entre le site et les habitations. Il appelle parallèlement à ce que la méthode de mesure de la plombémie soit bien fiable et soutenue scientifiquement.