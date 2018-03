Reste-t-il assez de primes photovoltaïques pour tout le monde en Wallonie?

Les primes wallonnes pour les panneaux photovoltaïques seront arrêtées définitivement le 30 juin prochain.

Le photovoltaïque est un placement rentable. Il l’est encore plus avec une aide de la Région. C’est donc la course pour obtenir les derniers subsides.

Si l’on se fie au site officiel de la CWAPE, au 1er mars, il reste encore 5.900 primes/6.000 disponibles. Les acheteurs sont donc confiants. Dans la réalité, beaucoup risquent pourtant de déchanter.

Le relevé de la CWAPE

C’est sur base du relevé officiel de la CWAPE que beaucoup d’installateurs appâtent leurs clients. Apparemment, la plus grande partie des subsides doit encore être distribuée. Pourtant, un vendeur sait le plus souvent qu’à partir de maintenant, très peu d’installations pourront encore recevoir une prime. Luc Vaessen est représentant dans le photovoltaïque. Pour lui, c’est clair: la limite des installations subsidiables a certainement été dépassée. Le site de la CWAPE ne recense en effet pas tous les dossiers, juste ceux qui sont clôturés. Beaucoup d’autres ont été introduits et vont seulement être examinés.

Carnets de commandes énorme

Les installateurs en veulent pour preuve leurs carnets de commande qui ont explosé. Jamais, dit Luc Vaessen, nous n’avons enregistré une telle déferlante de demandes.

Les gestionnaires de réseau dont les statistiques alimentent la CWAPE, eux, ne confirment pas. En fait, leur comptabilité n’est pas toujours à jour. D’autant qu’il s’écoule généralement deux mois entre le moment où les panneaux sont installés et la sanction finale. Stéphanie Grevesse, porte-parole de la CWAPE, plaide pour accélérer l’information. Le nombre de dossiers introduits chez les GRD, les gestionnaires de réseaux, serait sans doute plus éclairant pour les candidats investisseurs.

On peut encore s’arranger

À ce stade, aujourd’hui, un installateur sérieux ne peut donc plus certifier qu’un équipement photovoltaïque, même conforme, obtiendra une prime.

Il reste toutefois une marge de manœuvre, selon le ministre: des quotas d’installations photovoltaïques ont été répartis par la CWAPE entre les différents GRD. On peut encore déplacer ceux qui seraient inutilisés dans une région et les envoyer à une autre… tout en respectant le plafond total de 6.000 primes wallonnes.

Jean-Luc Crucke se félicite de cet engouement pour le photovoltaïque mais reste cependant dubitatif sur le nombre de commandes dont parlent les installateurs. Jamais dans le passé, dit-il, on a atteint un tel niveau.

Conclusion

Personne ne peut donc assurer qu’une nouvelle installation photovoltaïque commandée aujourd’hui obtiendra une prime.

Le système reste lucratif - avec ou sans - mais il vaut sans doute mieux faire ses investissements en tenant compte du scénario le moins favorable. A moins que le Gouvernement ne fasse un effort supplémentaire. Or, à ce stade, ce n’est pas garanti!