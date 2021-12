Reprise progressive des activités culturelles, ce que propose le ministre Frank Vandenbroucke

Le ministre fédéral de la santé Frank Vandenbroucke a reçu une large délégation de la culture, des cinémas et du secteur événementiel. Dans un communiqué, il a souligné la motivation des dernières décisions du Comité de concertation, et notamment les différentes incertitudes auxquelles le Comité de concertation était confronté : la question de savoir quel serait l'impact d'Omicron sur l'évolution des infections et la mesure dans laquelle les contaminations par Omicron pourraient entraîner une nouvelle charge lourde pour notre système de soins de santé.

Néanmoins, il a également fait preuve de compréhension à l'égard de la réaction du secteur culturel, pour qui une nouvelle fermeture est un coup dur. Il a aussi reconnu les efforts consentis par le secteur culturel jusqu'à présent pour travailler dans des conditions optimales de sécurité. Ces efforts constituent une base sur laquelle on peut continuer à travailler. A l’avenir, le fait que le secteur peut aussi travailler en toute sécurité devra aussi être renforcé dans la communication.