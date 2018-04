Report de l'équilibre budgétaire à 2020: un échec du gouvernement, selon le PS

Le report de l'équilibre budgétaire en 2020, soit au cours de la prochaine législature, est un constat d'échec du gouvernement fédéral, selon le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej.

"Ce report de deux ans par rapport à l'objectif que le gouvernement s'était fixé est aussi bien l'échec d'une politique budgétaire que celui d'une politique économique. Grâce aux effets-retour de ses réformes, il était persuadé qu'il atteindrait l'équilibre en 2018. C'est pour cela que le tax-shift était insuffisamment financé. Il y a eu aussi des taxes sur la consommation, des coupes dans la fonction publique et dans la sécurité sociale. Le résultat, c'est un échec à tous les niveaux: la reprise économique n'est pas suffisante et l'assainissement des finances n'est pas au rendez-vous. On est face à un gouvernement de la malfaçon: budgétaire, économique et administrative", a affirmé M. Laaouej.