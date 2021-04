Répartition des fonds de relance européens pour les bâtiments scolaires : pour l’Enseignement catholique, il reste des zones d’ombre

J eudi, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a trouvé un accord pour revoir la clé de répartition entre réseaux d’enseignement des 23O millions d’euros alloués par le Plan de relance européen et qui doivent servir à la rénovation des bâtiments scolaires et l’amélioration de leurs performances énergétiques. Initialement, la clé de répartition était largement en faveur des établissements officiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles Enseignement. L’accord intervenu jeudi instaure un nouvel équilibre. Pour le Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SeGEC), il y a plusieurs améliorations, mais il reste des zones d’ombre.

Pour rappel, après la crise engendrée par l’épidémie de Coronavirus, l’Union Européenne a décidé d’un Plan de relance, par lequel elle injecte beaucoup d’argent dans l’économie européenne, à travers des projets tournés, par exemple, vers la performance énergétique. Pour la Belgique, ce sont environ 6 milliards d’euros que l’Etat fédéral et les entités fédérées doivent se partager. La Fédération Wallonie-Bruxelles, en récupérera 495 millions d'euros, dont 230 millions seront affectés à la rénovation des bâtiments scolaires.

Le SeGEC rappelle que le projet initial du gouvernement et de son ministre du Budget, Frédéric Daerden, en charge du dossier des bâtiments scolaires prévoyait d’affecter 58,6% des moyens disponibles au seul réseau WBE, Wallonie-Bruxelles-Enseignement, les écoles du réseau de la "Communauté française", selon l’ancienne dénomination. Le SeGEC, avait critiqué cette répartition. On affectait "58,6% des moyens disponibles au seul réseau WBE qui scolarise 15% de la population scolaire", rappelle aujourd’hui le SeGEC. Le solde était réservé aux écoles subventionnées : "22,9% pour l’enseignement communal et provincial (35% de la population scolaire) et 18,5% pour l’enseignement libre (50% de la population scolaire)", réexplique le SeGEC pour lequel "cette clé octroyait aux écoles du réseau WBE un montant par élève dix fois plus élevé qu’aux écoles libres !".

Pour le Secrétariat général de l’Enseignement catholique, la nouvelle clé de répartition adoptée jeudi par le gouvernement est meilleure, mais ne résout pas tout. "La clé de répartition est passée à 41,15% pour WBE, 34,12% pour les communes et les provinces et 24,73% pour l’enseignement libre. Par élève ou par étudiant, le montant réservé aux écoles du réseau WBE est donc encore cinq fois plus élevé que pour les écoles libres, ce qui reste inéquitable", analyse le SeGEC dans le communiqué publié ce vendredi.