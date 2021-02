Réouverture des coiffeurs et barbiers le 13 février : sous quelles conditions ?

Il y aura aussi des mesures de ventilation et d’aération à prendre. Le Comité de concertation demande une "v entilation suffisante", par exemple "en ouvrant les fenêtres et les portes".

A la sortie du Comité de concertation, David Clarinval (MR), ministre des Indépendants a précisé cette disposition. Les coiffeurs vont devoir tenir compte du taux de Co2 dans les salons de coiffure. "Cela ne veut pas dire qu’on doit travailler avec les portes et les fenêtres ouvertes. On a des détecteurs de Co2 qui peuvent être installés. Quand il y a trop de Co2, on ventile, par exemple entre deux clients", a indiqué le ministre.