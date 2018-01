Rentrée politique: quels sont les dossiers qui attendent Charles Michel?

La rentrée politique s'annonce animée pour Charles Michel, le Premier ministre. Les dossiers chauds de la fin de l'année 2017 sont toujours au cœur de l'actualité.

Première mission : gérer la crise autour de Theo Francken, le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. L'opposition le fustige et des tensions au sein même de la majorité fédérale se font sentir. La stratégie de Charles Michel : attendre les résultats de l'enquête dans l'affaire des Soudanais expulsés. Cette enquête pourrait encore prendre du temps.

Dans ce contexte tendu, Bart De Wever, le président de la N-VA, a lancé dimanche un avertissement à ses partenaires de la majorité fédérale. "Si le secrétaire d'Etat à l'Asile, Theo Francken, doit démissionner, la N-VA quittera également le gouvernement", a-t-il déclaré.

"Pour Charles Michel, le premier des enjeux, compte tenu de la dernière semaine du mois de décembre, c'est de réaffirmer son autorité, analyse Pascal Delwit, professeur de Sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles (ULB). (Il doit) en quelque sorte faire la démonstration que c'est bien lui le Premier ministre, qu'il est à la manœuvre dans la conduite des affaires gouvernementales. Et non pas la N-VA comme beaucoup d'observateurs et de journalistes l'ont laissé entendre entre la fin du mois de décembre et début janvier."

Pacte énergétique et élections

Deuxième dossier : le pacte énergétique et la remise en cause de la sortie du nucléaire par la N-VA. Le pacte a été acté par les quatre ministres de l'Energie, mais pas encore approuvé. Mais Bart De Wever, le président de la N-VA, ne compte pas s'en tenir à l'accord gouvernemental. Le chef de file des nationalistes flamands fait déjà de la sortie du nucléaire un enjeu pour les prochaines élections fédérales.

Des élections d'ailleurs, il va en être question en 2018 et 2019 et cela pourrait bien donner du fil à retordre supplémentaire au Premier ministre. La période électorale instaure toujours une ambiance pour le moins électrique. "On sait que les moments électoraux sont moins propices à la négociation et à la synthèse et beaucoup plus propices à l'affirmation des partis et des personnalités, analyse encore Pascal Delwit. Ce sera un élément difficile pour Charles Michel."

Le Premier ministre va également poursuivre ses réformes en matière d'emploi et de pensions en définissant notamment les métiers pénibles. Il faudra également se décider sur le remplacement des F-16.

Charles Michel devra aussi faire atterrir ce qui avait coincé en 2017. C'est le cas des mesures fiscales de l'accord de l'été.

Et à l'international ?

Et puis, sur la scène internationale, Charles Michel aura également une carte à jouer. Il rencontrera d'ailleurs Vladimir Poutine, le président russe, à la fin du moins de janvier. Le Premier ministre ne cache pas non plus ses ambitions européenne, en tenant à l’œil le Brexit. La Belgique sera-t-elle un moteur dans le tournant que vit l'Union européenne?

En 2018, Charles Michel entend donc poursuivre sa trajectoire en continuant ses réformes socio-économiques d'autant que la croissance se porte bien. Une embellie dont il va sans aucun doute profiter.