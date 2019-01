Rentrée politique: les dossiers chauds en Wallonie

Fin des congés et des festivités, c'est l'heure de la rentrée. Rentrée politique notamment. Et cette dernière ligne droite de moins de 5 mois avant les élections européennes, fédérales et régionales du 26 mai est aussi le moment des arbitrages sur les gros chantiers encore à boucler.

En Wallonie, trois dossiers devraient particulièrement retenir l’attention, parce qu’ils représentent des enjeux budgétaires considérables, et parce qu’ils ont souvent été au cœur de polémiques.

Il y a d’abord la réforme des APE (aides à la promotion de l’emploi). 60.000 travailleurs et 4000 employeurs environ sont concernés. Le gouvernement régional estime que les plus fragilisés ne profitent pas assez d'un système en outre trop complexe, opaque et budgétairement fort glissant. D’où la réforme proposée censée corriger tout ça. Mais l’opposition n'est guère convaincue, et le projet a déjà fait descendre 2 fois des milliers de personnes dans les rues de Namur. Pas sûr d’ailleurs que les corrections apportées au projet initial suffiront à calmer cette fronde.

Autre dossier chaud : la mise en place d’une assurance autonomie, qui doit permettre de faire face au vieillissement de la population. Malgré un montant revu à la baisse (36 euros par an désormais), cette proposition de cotisation obligatoire pour les Wallons de plus de 26 ans a jusqu’ici été fort critiquée au parlement et parmi les acteurs sociaux concernés.

Enfin, il y aura le retour du fameux dossier de la dette des certificats verts, le mécanisme de soutien aux énergies renouvelables qui a dérapé avec la filière photovoltaïque. Une dette colossale qu'il faudra bien résorber un jour. Le gouvernement régional tentera de prouver que son option (via un partenaire bancaire) est "la moins pire".

Ces dossiers sensibles – et d'autres (fiscalité automobile, réforme de l'accueil en maison de repos, décret sur les réseaux d'énergie alternatifs, réforme des provinces...) – seront débattus en période électorale, ce qui n’est jamais un gage de sérénité.