Rentrée politique d'Olivier Maingain (Défi) à Wavre : "Ni PS, ni MR si l'électeur nous en donne les moyens"

DéFI effectuait sa rentrée politique ce dimanche matin à la Ferme de Bilande à Wavre, endroit symbolique sur les terres du Premier ministre Charles Michel et à un jet de pierre de la frontière linguistique. 350 militants présents à un mois du prochain scrutin électoral (provincial et communal) où DéFI espère bien se renforcer tant à Bruxelles qu'en Wallonie.

Bien implanté sur l'échiquier politique à Bruxelles, DéFI compte y conforter sa présence en tentant d'ajouter aux trois maïorats actuels (Auderghem, Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert) celui de Watermael-Boistfort, perdu en 2012, au minimum reconduire leur participation dans des majorités communales à Uccle, Forest, Evere, Woluwe-Saint-Pierre, Koekelberg et se déployer à l'ouest de la capitale. Mais le président Olivier Maingain espère aussi voir son Mouvement faire son entrée dans la majorité de la Ville de Bruxelles. En Wallonie, DéFI avait obtenu ses huit premiers conseillers communaux et deux premiers conseillers provinciaux en 2012. La formation amarante voudrait transformer l'essai en mettant le pied dans quelque 80 communes. Au 14 octobre, on comptera 100 listes DéFI ou apparentés en Wallonie, districts provinciaux compris.

A l'honneur ce dimanche et très applaudie la ministre d'Etat et personnalité historique du parti Antoinette Spaak, désormais âgée de 90 ans depuis le 27 juin dernier.

Olivier Maingain offensif

Au programme : des discours forcément, dont celui du président de Défi Olivier Maingain. Un discours pour dénoncer d'abord le "discours de mépris de certains dirigeants wallons pour la Wallonie, qui cherchent à diviser pour plaire à leurs alliés du nord du pays. Je n'accepte pas le scandaleux abaissement de cette dignité".

Olivier Maingain a par ailleurs critiqué les présidents du MR et du PS, engagés selon lui dans des accords pré-électoraux notamment à la Ville de Bruxelles. "J'en ai marre des présidents qui disposent des résultats avant que les électeurs ne se soient prononcés. Notre rôle de renvoyer pour un temps dans l'opposition ces partis qui ont fait tant de mal. Ni PS, Ni MR, c'est notre message pour le 14 octobre, si l'électeur nous en donne les moyens", a-t-il ajouté. Un discours qui a déjà suscité réaction du côté du MR.

Ancrage wallon

Autre discours ce matin, celui du vice-président et président de DéFI Luxembourg Jonathan Martin. Lequel se réjouit de voir l'ancrage wallon se renforcer avec l'arrivée majoritairement de nombreuses personnalités de la société civile "qui n'avaient jamais fait de politique avant". De là à voir dans les communales un réel examen de passage pour l'implantation wallonne du mouvement ? "Je le pense sincèrement. Cela fait maintenant près de dix ans que nous avons lancé ce projet, c'était en 2009, il a stagné longtemps mais la crise de l'été 2017 (le changement de majorité en Wallonie enclenché par le cdH Benoît Lutgen, NDLR) - a fait que le mouvement est reparti en Wallonie, cela a été un élément prépondérant".

Mais pas question de parler d'un parti constitué de transfuges, de "déçus d'autres partis" pour Jonathan Martin : "On ne peut pas en vouloir aussi à un moment à des militants qui ont œuvré dans d'autres partis de s'être rendus compte de ce que sont les partis traditionnels et de vouloir s'engager dans une force politique qui tient un autre discours et qui a d'autres pratiques".