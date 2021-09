Rentrée judiciaire: le procureur général de Mons s'en prend au monde politique

C’est la rentrée judiciaire pour le judiciaire aussi. L’occasion notamment dans chaque Cour d’Appel, pour le procureur général de faire une analyse critique du fonctionnement de la Justice, ce que l’on appelle une " mercuriale ". A Mons, la classe politique s’est retrouvée ciblée.

Le monde politique a, selon le procureur général de Mons, pris un peu trop le pli de s’en prendre à la Justice : Ces prises de position sans nuance de femmes et hommes politiques font un tort considérable au pouvoir judiciaire et partant, portent atteinte à son indépendance dans la mesure où ils jettent le discrédit et sapent la confiance des citoyens.

Ignacio de la Serna insiste : Quand elles ne témoignent pas d’une volonté populiste, opportuniste et démagogique, elles sont souvent le fait d’une ignorance complète de la réalité du système judiciaire et de l’application concrète des règles de droit sur le terrain.

Ingérence

Le procureur cite Theo Francken, alors secrétaire d’état dont le parti " a lancé une campagne sur les réseaux sociaux contre le gouvernement des juges en appelant ceux-ci à ne pas ouvrir les frontières. Cette campagne fut portée par des slogans lourds de sens : " Pas d’astreintes et pas de juges coupés des réalités. Pas de papiers belges pour chaque demandeur d’asile dans le monde ".

L’actuelle ministre de la Justice, Annelies Verlinden se retrouve épinglée. Le procureur général s’en prend à la décision de la ministre de se constituer systématiquement partie civile en cas de violences faites aux policiers : C’est un non-sens dans la pratique, c’est inapplicable et cela témoigne d’une profonde méconnaissance de la procédure pénale et de sa réalité. C’est aussi une injure à tous les magistrats du ministère public considérés comme incapables de traiter les dossiers de violences commises à l’égard des policiers.

De même, le procureur s’étonne de voir la Chambre convoquer des magistrats sur l’affaire Chovanec, alors que l’enquête judiciaire est toujours en cours.

Quelle indépendance ?

Le procureur général de Mons consacre sa mercuriale à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Mais le manque chronique de moyens permet-il une réelle indépendance ? Et là, ce sont les restrictions imposées par le gouvernement Michel qui sont rappelées : Il a ainsi, par l’intermédiaire de son ministre de la justice, Koen Geens, décidé de diminuer drastiquement le budget de la justice de 10% sur la législature soit une économie de 2% par an. Cette économie s’est faite principalement sur le personnel judiciaire et les magistrats.

Et Ignacio de la Serna d’appuyer : La dégradation de la situation du pouvoir judiciaire a été telle que le plus haut magistrat de Belgique est sorti de sa réserve pour exprimer son indignation et lancer un cri d’alarme en parlant d’un " Etat voyou " qui pour des raisons bassement budgétaires s’était mis à brader sa justice.

On notera enfin que le premier magistrat hennuyer accorde un satisfecit au nouveau gouvernement, qui s’est engagé à une hausse structurelle des moyens.