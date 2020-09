Rentrée judicaire : une justice au temps du Corona

Comme chaque année, qui dit rentrée judicaire dit discours de rentrée et donc Mercuriales. Concrètement, il s’agit d’exposés effectués par les membres du parquet auprès de la Cour de cassation et de chacune des 5 Cours d’Appel. C’est l’occasion d’aborder l’état de la justice, son actualité, ses projets et ses difficultés. Coup de projecteur sur la Mercuriale prononcée à la Cour d’Appel de Mons.

Coronavirus, la peste contemporaine

A la Cour d’Appel de Mons, le procureur général Ignacio de la Serna a entamé son discours par ces vers de La Fontaine :

Un mal qui répand la terreur Mais que le ciel en sa fureur Inventa pour punir les crimes de la terre La peste puisqu’il faut l’appeler par son nom (…) .

Et par une analogie, analogie selon laquelle le coronavirus est en quelque sorte la peste d’aujourd’hui. Ignacio de la Serna constate que pour combattre la pandémie, il a fallu rogner sur nos libertés, réduire notre capacité de mouvements.

" D’aucuns ont vivement critiqué ces mesures (…). Il aurait mieux valu laisser mourir les plus vulnérables pour épargner les jeunes. Cette argumentation économique et comptable fait froid dans le dos ".

Une justice qui s’adapte

Pour autant, le coronavirus et les mesures de confinement ont eu un impact important sur le fonctionnement de la justice. Et si pendant la crise, cours et tribunaux ont " continué à fonctionner moyennant d’importantes adaptations ", beaucoup d’affaires ont dû être remises, ce qui a entraîné une surcharge des rôles ainsi qu’un allongement des délais de fixation des audiences.

Le procureur général prend à ce titre la peine de saluer la bonne volonté du monde de la justice, et notamment, depuis le déconfinement, des audiences supplémentaires qui ont été organisées, notamment à la Cour d’Appel de Mons.

Non-respect des mesures covid

C’est une loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile assortie d’une circulaire des procureurs généraux qui précise les directives de politique criminelle à suivre en cas d’infraction aux mesures de confinement décidées par le gouvernement.

A la date du jeudi 27 août, le nombre total de dossiers ouverts pour infraction aux mesures covid s’élève à 97. 784 dossiers.

Faire respecter la loi mais prendre garde aux excès. Le procureur général de Mons conclut : " Le pouvoir judiciaire devra se montrer attentif aux contestations des citoyens. Il devra pleinement jouer ce rôle de garde-fou contre le possible pouvoir arbitraire des pouvoirs exécutifs et législatifs ".