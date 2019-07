Rentrée du Sénat et prestation de serment

Les sénateurs font leur rentrée cet après-midi, avec une prestation de serment prévue à 15 heures. Du moins pour les 50 sénateurs issus des entités fédérées. Pour les 10 sénateurs cooptés, il faudra attendre le 12 juillet.

Ecolo-Groen et N-VA : les groupes les plus importants

La composition du Sénat a été sensiblement modifiée par les résultats des élections du 26 mai dernier. Si l’on additionne les représentants des entités fédérées et les sénateurs cooptés, on constate que le groupe Ecolo-Groen compte désormais 9 sièges (+3), autant que la N-VA (qui en a perdu 3), ils deviennent les groupes les plus importants. Paradoxe ? Le Sénat reste une institution contestée au nord du pays où la N-VA et Groen plaident avec insistance pour sa suppression.

Ils sont suivis par le PS, le MR et le Vlaams Belang avec chacun 7 sièges. Le PS qui en a perdu 3 et le Vlaams Belang qui en gagne 5. A noter encore l’arrivée de 5 sénateurs du PTB, comme le CD & V et L’Open Vld. Le sp.a en compte 4 et le cdH 2.

Une sénatrice Vlaams Belang aux côtés du président de séance ?

Cet après-midi, la séance sera présidée par le libéral Jean-Paul Wahl, le sénateur sortant le plus ancien, comme le veut le règlement. C’est lui qui présidera aux prestations de serment. Le règlement qui prévoit également que le président soit assisté dans le bureau provisoire des 2 plus jeunes sénateurs, en l’occurrence un écolo et une jeune sénatrice du Vlaams Belang. De quoi pousser Jean-Paul Wahl à chercher une parade lui aussi, comme ce fut le cas de Patrick Dewael à la Chambre il y a 15 jours. Il avait alors présidé seul la séance depuis son banc dans l’hémicycle évitant ainsi la présence au perchoir de Dries Vanlangenhove du groupe d’extrême droite Schild en Vrienden, lui-même sous le coup d’une inculpation. Rien de comparable toutefois explique Jean-Paul Wahl. Ici la sénatrice du Vlaams Belang n’est pas sous le coup d’une inculpation, il n’empêche symboliquement cette présence de l’extrême droite à ses côtés pose question à plusieurs sénateurs. Le président pourrait donc suivre les traces de Patrick Dewael.

Pas d’élus directs

Le Sénat a connu une profonde mutation lors de la sixième réforme de l’état. Depuis 2014, il n’y a plus de sénateurs élus directs, mais des représentants des différentes assemblées régionales et communautaires : parlement flamand (29), parlement wallon (8), par le groupe linguistique français du parlement bruxellois (2), parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (10), et 1 par le parlement de la communauté germanophone. C’est désignation par les différentes assemblées explique pourquoi la Haute assemblée est la dernière à effectuer sa rentrée après les élections du 26 mai.

Les sénateurs cooptés sont, eux, choisis par leur parti respectif. Ils sont 10, 4 francophones et 6 néerlandophones, répartis en fonction des résultats électoraux à la Chambre. Côté francophone, le cdH n’a plus droit à coopter un sénateur. Les quatre sénateurs cooptés francophones reviennent au PS, au MR, à Ecolo et au PTB. Si le PS et Ecolo ont déjà désigné leur sénateur coopté, ce n’est pas le cas du MR, où Georges-Louis Bouchez et Olivier Destrebecq se disputent le siège. Le premier n’a pas été élu à la Chambre, le second pas réélu au Parlement wallon.

Des compétences rabotées

Les compétences du Sénat ont également été réduites à la portion congrue par la 6e réforme de l’Etat. Son rôle essentiel consiste en la présentation de rapports d’information, en particulier dans des matières où des incidences sont possibles entre les législations de différents niveaux de pouvoir. Mais il reste compétent pour la déclaration de révision de la Constitution, les révisions constitutionnelles, les lois spéciales, mais aussi les procédures de conflit d’intérêts.