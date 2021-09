Rentrée dans le secondaire : les conseils de recours sont débordés, les décisions tardent à tomber

Environ 1900 élèves et leurs parents ou ceux qui exercent l’autorité parentale ont contesté la décision du conseil de classe de faire échouer l’élève ou de le faire réussir avec restrictions. Ces dossiers ont atterri sur la table des conseils de recours, des instances indépendantes des écoles, qui statuent sur les dossiers litigieux. Cette année, le nombre de recours introduit devant ces conseils a explosé, augmentant la charge de travail des conseils de recours. Alors qu’idéalement, ces derniers devraient avoir statué pour le 31 août, il n’est à ce jour pas certain que le travail soit terminé pour le vendredi 10 septembre.

Cette année, près de 1900 recours ont été introduits. "25% de plus que l’an dernier, qui était déjà une année record" , confie Fabrice Aerts-Bancken, Directeur général de l’Enseignement obligatoire à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour lui, cette augmentation s’explique probablement par la crise sanitaire qui a nécessité d’instaurer les cours à distance et a perturbé les apprentissages au cours de l’année scolaire 2020-2021. Résultat, selon le directeur général de l’Enseignement obligatoire, les recours pour la première session d’examens ont été aussi nombreux que l’an dernier pour les deux sessions.

Ce rythme de 95 dossiers par jour devrait être tenu pour avoir terminé pour le 10 septembre. "Je ne dis pas que cela ne va pas être possible, mais cela va être compliqué", poursuit Fabrice Aerts-Bancken. "Pour le moment, il est possible que le conseil de recours de l’enseignement confessionnel ait terminé pour vendredi. Les expéditions sont en cours pour une grosse partie des dossiers", ajoute M. Aerts-Bancken. Pour l’enseignement non-confessionnel, il n’y a pas encore de garanties que tout soit terminé pour vendredi.

Il semble inévitable dès lors que les conseils de recours soient débordés. Ces conseils sont des instances indépendantes. Il est en existe un pour l’enseignement confessionnel et un pour le non-confessionnel. Chaque conseil est composé, notamment, de directeurs d’établissements scolaires, d’anciens directeurs, d’inspecteurs, etc.

Sur le terrain, dans certains établissements scolaires, on s’inquiète. Le fait que les conseils de recours ne statuent pas avant la rentrée pose question. En région bruxelloise, l’établissement Don Bosco, à Woluwé Saint-Pierre ne compte que cinq élèves pour lesquels un recours externe a été introduit. "Nous concernant, c’est encore relativement minime. Il n’y a jamais que cinq recours externes. Mais au niveau des difficultés, on est avec des élèves qui sont en attente de décision et donc, en termes de motivations, ce n’est pas évident de se dire que dans une semaine on sera peut-être dans une autre classe. Et puis, cela bloque des places. On est avec une liste d’attente relativement importante et on doit temporiser pour certaines places parce qu’on est tributaire de la décision de la Commission externe", explique Quentin Bervoets, Directeur-adjoint de l’établissement Don Bosco à Woluwé.

Du côté de la direction générale de l’Enseignement obligatoire, on répond qu’il faut laisser les conseils de recours délibérer sereinement. "Ce sont quand même des décisions importantes à prendre sur le parcours scolaire des élèves […] Il vaut mieux que cela prenne un peu plus de temps mais que la décision soit adéquate et prise en fonction du parcours scolaire de l’élève", estime Fabrice Aerts-Bancken.

Pour le directeur général de l’Enseignement obligatoire, les élèves pour lesquels un recours a été introduit savent ce qu’ils doivent faire. "Je ne comprends pas qu’on dise qu’on est dans l’incertitude parce qu’on n’a pas de décision", s’étonne Fabrice Aerts-Bancken. "Quand on introduit un recours, le recours n’étant pas suspensif de la décision du conseil de classe, la décision qui prime, c’est la décision du conseil de classe. Donc, on sait où s’inscrire, on sait ce qu’on doit faire, il faut respecter la décision du conseil de classe", ajoute M. Aerts-Bancken. "Il faut aller là où le conseil de classe dit qu’il faut aller et attendre sereinement la décision du Conseil de recours", poursuit-il.

Le directeur général de l’Enseignement obligatoire rappelle que, même si les années antérieures, il y avait moins de dossiers à traiter, "ça n’arrivait pas beaucoup plus tôt que ces années-ci".

Enfin, conclut-il, "cela ne met pas des scolarités en péril de recevoir une décision le 10 ou le 15".