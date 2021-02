Rénover le Palais de justice de Bruxelles ? "Un investissement symbolique", selon Thomas Dermine

Le gouvernement fédéral a approuvé le vendredi 5 février sa part du plan de relance post-covid. Le gouvernement compte notamment allouer 170 millions à la rénovation des bâtiments publics pour lesquels les besoins sont les plus urgents, parmi lesquels le Palais de justice de Bruxelles.

Un investissement nécessaire en cette période de crise sanitaire ? Thomas Dermine (PS), secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, était ce lundi matin l’invité de La Première pour faire le point sur ce dossier.

"Impact à court terme sur l’économie réelle"

Rénover un bâtiment tel que le Palais de justice, en enlever les échafaudages, l’idée a fait grincer quelques dents ces derniers jours.

Pour Mathieu Michel, secrétaire d'Etat à la digitalisation, ce poste est pourtant essentiel. "Le Palais de justice de Bruxelles a sa place dans le plan de relance. C’est un repère dans le skyline bruxellois, une fierté de notre patrimoine, c’est une des images que la Belgique envoie à l’extérieur. J’en fais une priorité absolue", écrivait-il sur Twitter le 6 février dernier.

"On ne construit pas un plan de relance sur des symboles", reconnaît pour sa part Thomas Dermine.

Le secrétaire d'Etat insiste malgré tout sur l’importance de ce chantier : "En termes de relance, qu’on retire des échafaudages, qu’on pose des rails, qu’on rénove des écoles, l’impact à court terme sur l’économie est réel. On fournit le carnet de commande des entreprises via la commande publique."

"Quand on regarde un tableau au musée, on doit regarder le tableau dans son ensemble et pas se focaliser sur un petit coin. Le Palais de justice, c’est moins d’un pourcent – environ 60 millions – du montant total du plan de relance", ajoute-t-il.

"Dimension symbolique assumée"

Thomas Dermine fait valoir la "dimension symbolique assumée" de ce projet en particulier.

"La Justice, c’est une valeur centrale dans notre société, qu’elle soit sociale, qu’elle soit économique. Et donc investir dans un symbole de la Justice comme valeur centrale de la société, ça peut avoir du sens. D’autant qu’on ne fait pas qu’investir dans les murs. Mon collègue Vincent Van Quickenborne [ministre Open VLD de la Justice, NDLR] investit aussi par exemple 100 millions dans la digitalisation de la Justice."

Le socialiste insiste alors sur la Justice qui a dans ce projet "un rôle central via effectivement un investissement symbolique, mais qui reste tout petit par rapport à la masse totale du plan de relance".

Il affirme qu'"en parallèle, on investit sur des éléments fondamentaux de la Justice, notamment la digitalisation qui est centrale pour l’accessibilité à la Justice pour tous les citoyens et les entreprises".

Considérer la dépense publique "comme un investissement"

Mais d’où vient cet argent ? C’est la Commission européenne qui le met sur la table. Pour Thomas Dermine, c’est une leçon née de la crise économique de 2008.

"Là où la Commission, suite à la crise de 2008-2009, imposait des critères extrêmement stricts sur les États membres, aujourd’hui, c’est la même Commission qui donne des moyens aux Etats membres pour investir", souligne-t-il.

Ces moyens s’accompagnent d’une demande : réaliser rapidement les projets soumis à l’Europe. "Il faut considérer la dépense publique comme une dépense, mais aussi comme un investissement dans ce qui nous renforce, dans ce qui nous lie. C’est ça que cette crise du coronavirus nous apprend aussi, c’est l’importance d’être ensemble, l’importance du vivre ensemble et d’avoir des systèmes publics forts qui nous protègent et nous renforcent."