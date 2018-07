Rénovation du tunnel Léopold II: des perturbations moins graves qu'annoncées

Quarante minutes... Cinquante... Plus d'une heure pour certains bloqués dans les files ce matin à l'entrée de Bruxelles. La fermeture du tunnel Léopold 2 n'a guère fait sourire dans les véhicules au moment de l'heure de pointe. "Je suis coincé depuis 6h25. Là, il est 7h36... Et on n'arrive seulement à l'entrée habituelle du tunnel qui est aujourd'hui fermée, c'est dur". Cet infirmier à domicile garde tout de même le sourire. Il a prévenu tous ses patients ce matin de son retard. "Mais j'espère que cela ira mieux demain, moi je ne peux vraiment pas me passer de ma voiture".

Cet autre automobiliste ne veut pas non plus laisser son véhicule au garage à cause des travaux. "Mais je vais voir demain, peut-être que je vais opter pour une autre route".

La police locale était en tout cas mobilisée pour limiter l'impact de cette fermeture. Elle a tenté de maintenir les automobilistes sur les grands axes, pour éviter un report du trafic dans les petites rues de Ganshoren, Berchem ou Koekelberg. De quoi aussi éviter une situation de forte grogne de la part des riverains, comme on l'a connue il y a quelques semaine lors d'un changement de phases des travaux des tunnels Reyers à Schaerbeek.