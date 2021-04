Rénovation des bâtiments scolaires : un accord a été trouvé pour la répartition des fonds européens entre les réseaux d’enseignement

Dans le cadre du Plan de relance européen, 230 millions d’euros de la manne attribuée à la Belgique doivent être consacrés, par la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la rénovation des bâtiments scolaires. Jusqu’à présent, la répartition des fonds entre les différents réseaux d’enseignement avait suscité la colère des responsables du réseau libre. Ils estimaient que les choix du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de son ministre du Budget, Frédéric Daerden, faisaient la part trop belle au réseau officiel de la Communauté française. Le gouvernement, réuni ce jeudi, a revu la répartition des fonds. La clé de répartition devient plus "indicative" que "restrictive".

Suite à la crise engendrée par l’épidémie de Covid-19, l’Union européenne a mis sur pied un important plan de relance. La Belgique recevra près de 6 milliards d’euros, à répartir entre Etat fédéral et Régions et Communautés.

Interrogé sur le sujet lors de l’émission Jeudi en Prime, à la RTBF, le 11 mars, Frédéric Daerden (PS) ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en charge du dossier des bâtiments scolaires avait laissé un peu d’espoir aux autres réseaux que celui de la Wallonie-Bruxelles Enseignement. Frédéric Daerden avait expliqué qu’il prévoyait de "revoir la copie" et de la "nuancer".

Concernant la clé de répartition des fonds entre l’officiel et le libre, le ministre avait déjà parlé d’une clé "indicative". Il avait expliqué que, si les plans soumis par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour bénéficier des fonds européens faisaient la part belle à l’enseignement officiel, c’était pour "être crédible et faire en sorte de ne pas perdre un euro", avec des dossiers "qualitatifs et qui répondent aux critères".

Le ministre avait évoqué la possibilité de "vases communicants" dans les budgets. Le réseau libre "pourrait avoir plus, s’ils viennent avec des dossiers considérés comme plus adaptés, plus qualitatifs que ceux rentrés par WBE (Wallonie-Bruxelles-Enseignement)", avait déclaré Frédéric Daerden.