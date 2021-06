René Tonneaux, l'ancien trésorier de l'Office wallon des déchets, condamné à cinq ans avec sursis pour un détournement de 2 millions d'euros

René Tonneaux, âgé de 70 ans, devait répondre de faux, et de détournement par un fonctionnaire public et blanchiment. Il risquait jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Le tribunal correctionnel de Namur l'a finalement condamné à une peine de cinq ans avec sursis. Son épouse également poursuivie pour les mêmes faits écope elle aussi d'une peine identique.

L'affaire remonte à février 2016 lorsque des fonctionnaires mettent au jour des anomalies dans la comptabilité de l’Office wallon des déchets (OWD). Les investigations internes et l’enquête de police révèlent que pendant une dizaine d’années (entre 2007 et 2016), le comptable et trésorier presque pensionné de l’OWD, René Tonneaux, a détourné vraisemblablement plus de deux millions d’euros, sans devoir pour cela user de savants subterfuges, en profitant simplement des lacunes d’un système.

Confronté aux faits, René Tonneaux les a reconnus, mais ensuite il a disparu pendant plus de deux semaines, avant d’être interpellé dans un café de Knokke. Après un séjour de 3 mois en prison, l’homme et son épouse ont été libérés en juin 2016.

Plus de deux millions d’euros ont donc été détournés des caisses publiques, dont à peine 140.000 euros environ ont été récupérés à ce jour. Il s’avère compliqué de retrouver le reste, car le couple Tonneaux explique avoir dépensé beaucoup, régulièrement, en adeptes des bonnes tables, des grands hôtels, des voyages et autres plaisirs luxueux.

Il est rapidement apparu que la gestion de l’OWD était problématique. La Cour des comptes, l’Inspection des finances et un audit avaient pourtant pointé des dysfonctionnements et un manque de contrôle, mais ces mises en garde étaient restées sans suite.

Depuis, l’Office wallon des déchets a disparu et ses services ont intégré le SPW Environnement, et l’administration régionale a réformé certaines pratiques.