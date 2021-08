Rencontre des gouvernements luxembourgeois et belge : capitaliser sur les liens étroits entre les deux pays

Ce mardi 31 août 2021, les gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique se réunissent à Luxembourg sous la présidence des Premiers ministres Xavier Bettel et Alexander de Croo. L’occasion de signer plusieurs accords bilatéraux et notamment l’extension du nombre de jours de télétravail exempts d’impôts pour les travailleurs transfrontaliers.

La réunion portera sur des dossiers bilatéraux, notamment dans les domaines de la santé publique, de l’énergie, de l’agriculture, des affaires intérieures, de la gestion de crise, de la sécurité civile, de la mobilité, de la défense, des finances, de l’administration et de la fonction publique, ainsi que de la sécurité sociale.

Lors de cette rencontre, un accord devrait être annoncé pour les travailleurs transfrontaliers. Près de 50.000 se rendent au Luxembourg chaque jour et la pandémie a rendu le télétravail beaucoup plus commun. Ce télétravail restait exempt de taxes sur côté belge pour un quota maximum de 24 jours, trop peu suite à son explosion durant la pandémie. Aujourd’hui encore, il reste prisé mais avec le risque de se voir doublement taxé une fois le nombre de jours autorisés dépassés. Un accord aurait été trouvé entre les deux ministres de finances Pierre Gramegna côté luxembourgeois et Vincent Van Peteghem (CD&V.). Ils devraient annoncer une augmentation du quota. Au départ, on parlait de près du double de jours tolérés mais l’accord porterait sur une augmentation plus limitée.

Renforcer et capitaliser sur la coopération déjà très bonne

Cette rencontre sera également l’occasion de procéder à la signature de plusieurs accords bilatéraux. Les liens étroits entre Belgique et Luxembourg vont être renforcés suite à la gestion des crises successives. Les deux parties se félicitent encore de la réponse commune apportée durant l’aménagement du travail pour les travailleurs durant le confinement ou encore de la réaction très rapide de la protection civile luxembourgeoise lors des inondations. Les Luxembourgeois sont arrivés en premier lieu et en nombre pour aider les sinistrés. Les deux pays veulent renforcer ces liens en termes de coopération sanitaire ou encore de coordination de l’aide médicale d’urgence.

Des thématiques comme la coopération militaire, les investissements de mobilité ferroviaire entre les deux capitales vont également être sur la table. Enfin la question du mécanisme compensatoire fiscal pour les communes belges frontalières pourrait aussi être abordée. Les travailleurs transfrontaliers ne paient pas d’impôts sur le revenu en Belgique alors qu’ils utilisent les infrastructures belges et communales. Ce constat génère un manque à gagner structurel pour les communes du sud de la province de Luxembourg. Attert par exemple, et ses 60% de résidents travaillant de l’autre côté de la frontière, reçoit 2 millions d’euros annuels bien nécessaires aux finances communales. Inquiets à l’idée que cette manne financière soit remise en cause, il semblerait néanmoins que les bourgmestres concernés ne reçoivent aucun mauvais signal ne soit prévue à l’issue de la réunion bilatérale.