Le député Richard Miller (MR) a volé au secours du gouvernement en accusant M. Van der Maelen d'avoir "bloqué avec des bêtises un dossier aussi important durant des mois", dans une allusion à la controverse sur une possible prolongation de la durée de vie des actuels F-16 - finalement exclue par les experts et le gouvernement.

Ecolo : "C 'est complètement amateur comme façon de fonctionner"

Benoît Hellings, député Ecolo et membre de la commission défense de la Chambre, explique de son côté que la séance de ce mercredi a été convoquée mardi "en toute hâte pour, en deux ou trois heures de débat démocratique pour statuer sur un dossier qui va coûter, dans l'immédiat, 3,5 milliards aux contribuables belges. Et sur 40 ans va coûter 15 milliards. Je trouve que c'est complètement amateur comme façon de fonctionner. Il s'agit d'un budget important, il s'agit d'un sujet important. Et on méritait d'avoir autre chose que cette improvisation de dernière minute sur : 'on va vite écouter les députés en public pour montrer que ce marché est transparent et ouvert. Ce qu'il n'est pas du tout".