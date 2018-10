Trop tard

Les commissions de la Défense et de l’Économie de la Chambre se réunissent ce mercredi à 14h00 afin d'entendre, notamment, les explications du colonel Harold Van Pee, en charge du dossier du remplacement des avions de chasse belges. Or, selon plusieurs sources, la décision du gouvernement sera prise cette semaine.

"Nous avons été prévenus mardi soir, tard, par SMS, qu'une réunion était prévue ce mercredi. Et j'ai compris que le gouvernement décidera jeudi. C'est une mascarade", a dénoncé Dirk Van der Maelen selon qui le parlement ne pourra dès lors plus examiner le dossier avant que le gouvernement ne prenne sa décision.

"Nous savons que l'information est disponible depuis des mois et une audition aurait pu être organisée début septembre, ce qui nous aurait laissé le temps de nous pencher sur cette question compliquée et sur ses explications techniques", a poursuivi le député socialiste.

Dans ce contexte, ce dernier demande au gouvernement de reporter sa décision. "Je veux y passer mes vacances de Toussaint afin d'avoir, le lundi de la rentrée, un débat en plénière avec le Premier ministre et le ministre de la Défense. C'est ainsi que les choses doivent se passer dans une démocratie parlementaire. Dans le cas contraire, nous sommes dans une république bananière", a conclu Dirk Van der Maelen.

Ecolo : "C 'est complètement amateur comme façon de fonctionner"

Benoît Hellings, député Ecolo et membre de la commission défense de la Chambre, explique de son côté que la séance de ce mercredi a été convoquée mardi "en toute hâte pour, en deux ou trois heures de débat démocratique pour statuer sur un dossier qui va coûter, dans l'immédiat, 3,5 milliards aux contribuables belges. Et sur 40 ans va coûter 15 milliards. Je trouve que c'est complètement amateur comme façon de fonctionner. Il s'agit d'un budget important, il s'agit d'un sujet important. Et on méritait d'avoir autre chose que cette improvisation de dernière minute sur : 'on va vite écouter les députés en public pour montrer que ce marché est transparent et ouvert. Ce qu'il n'est pas du tout".