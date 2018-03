Remplacement des F-16: tout comprendre en cinq questions

1. Pourquoi remplacer les F-16 ?

La Belgique a acheté des F-16 à partir de 1975, une cinquantaine de ces avions de combat sont en service actuellement. Leur fin de vie est estimée entre 2023 et 2029 (voir plus bas, question 4). En mars 2017, le gouvernement Michel a décidé de lancer un appel d'offre pour remplacer 34 de nos F-16 en fin de vie. Le montant initial de ce marché était évalué à 3,6 milliards d'euros, mais il pourrait coûter entre 15 et 18 milliards sur la durée de vie des futurs avions, soit 40 ans.